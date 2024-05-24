"Зачистка" генералов и чиновников Минобороны РФ: ISW объяснил, что стоит за волной арестов

В России началась волна арестов высокопоставленных военнослужащих. Официально их обвиняют во взятках и коррупции. Но не объясняют, почему об этом стало известно только сейчас.

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В РФ за последние месяцы прокатилась волна арестов генералов и топ-чиновников Минобороны. Началось все с экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, за ним последовали заместитель главы Генштаба РФ Вадим Шамарин, экс-командующий 58-й армией Иван Попов, а также ряд других, связанных с ВС РФ, чиновников. Официально их обвиняют в коррупции. Но в новом отчете Института изучения войны говорят о том, что эта новая тенденция будет продолжаться и является целенаправленной кампанией чисток против чиновников, которые попали в немилость Кремля.

Так, 23 мая Следственный комитет России объявил об аресте заместителя начальника Генерального штаба РФ, начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника Департамента по госзакупкам Минобороны России Владимира Вертелецкого.

Генерал Вадим Шамарин Фото: Министерство обороны РФ

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей (около 392 тысяч долларов США).

Вертелецкого обвиняют в коррупции и получении крупной взятки с общим ущербом в 70 миллионов рублей (около 763 000 долларов).

Пять высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывшие военачальники были арестованы по обвинению в коррупции после ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля, а российский инсайдерский источник ранее утверждал, что еще шесть чиновников Минобороны планируют уйти в отставку вслед за бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу.

Тимур Иванов Фото: Скриншот

Аналитики ISW отмечают, что Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции в качестве предлога, чтобы скрыть истинные причины изгнания из Минобороны конкретных лиц, впавших в немилость.

Примечательно и увольнение командующего 20-й общевойсковой армией (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, о котором писали российские военные блогеры.

ISW не может подтвердить отстранение Ахмедова, но заявления о его отстранении примечательны, поскольку это будет первое отстранение офицера, активно командующего российскими войсками в Украине

Подконтрольные ему войска (20-я САА) в данный момент наступает на Лиманском направлении, но не смогла добиться значительных тактических успехов.

Некоторые инсайдерские источники утверждают, что арестованные военные чиновники в РФ связаны с начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым. Но об отставке самого Герасимова речь пока не идет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 23 мая, в частности, опроверг факт существования "кампании" против чиновников Минобороны России, вместо этого заявив, что аресты являются частью последовательной борьбы с коррупцией.

Тимур Иванов и Дмитрий Песков Фото: Скриншот

"Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов. Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет. Борьба с коррупцией продолжается во всех ведомствах. По деталям я ничего не могу сказать — я не имею на это полномочий", — заявил Песков, отказавшись комментировать, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов.

Песков ранее уклонялся от вопросов журналистов о российском МО, и его решение ответить на вопросы об изменениях в составе МО и арестах указывает на то, что Кремль может нуждаться в его поддержке этих чисток.

Аналитики ISW отмечают, что заявление Пескова о том, что увольнения являются частью последовательных усилий, трудно сопоставить с внезапным шквалом увольнений и арестов с аномальной скоростью и с широкой оглаской.

Примечательно, но российские "военкоры" в основном радовались арестам тех чиновников Минобороны, которых они считают некомпетентными.

В ISW предполагают, что Кремль допускает такую критику, потому что она поддерживает имидж нового министра обороны России Андрея Белоусова как чиновника, который якобы способен решить те проблемы в российском Минобороны, которые не смог решить Сергей Шойгу.

Напомним, ранее Фокус писал о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове. Его аналитики называют жестоким антилибералом, который мыслит категориями военной экономики, тотальной экономической мобилизации и деятельности по принципу: "все для фронта, все для победы".