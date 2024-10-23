"Нам поменяли начальника штаба": Гладкий больше не руководит силами беспилотных систем, — Ярмак

Украинский музыкант и военнослужащий ВСУ Александр Ярмак рассказал журналистам, что проблема с назначением Гладкого не в нем самом, а в существующей системе званий и должностей. Сейчас на должность начальника штаба командования СБС назначен другой человек, о котором много положительных отзывов.

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Капитан первого ранга Роман Гладкий, больше не занимает должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем. Об этом в интервью Суспільному рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак.

"Нам поменяли начальника штаба", — сказал он.

Штаб-сержант отметил, что на эту должность уже назначили нового человека. Ярмак не уточнил, кто сейчас руководит Силами беспилотных систем.

"Я лично не знаком с этим человеком, но есть многие из волонтерского движения, кто о нем дает хорошие отзывы. Посмотрим", — добавил он.

Александр Ярмак добавил, что проблема с назначением Романа Гладкого — в системе званий и должностей, которая существует в Украине.

"Это — система, в которой невозможно прийти эффективным, классным менеджером в гражданской жизни и занять действительно важную должность. В чем проблема системы званий и должностей? Тебе дают звание не от твоей эффективности, а от лет выслуги. И это — тупость, потому что это учит людей паразитировать. Приспосабливаться, пережидать, переживать кого-то. И поэтому это вырастило огромное количество различных сомнительно компетентных людей", — отметил военный.

Еще один источник издания в Силах беспилотных систем подтвердил, что Роман Гладкий недавно был переведен из СБС. На его место уже назначен другой человек, однако пока неизвестно, кто занял эту должность. Пресс-служба Сил пока не предоставляла официальных комментариев по этому поводу.

Роман Гладкий уволен: что о нем известно

Роман Гладкий — украинский военный, капитан 1 ранга, начальник штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. В 2020-2023 годах он занимал должность заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителя командующего Объединенных сил ВСУ. На должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ назначен в августе 2024 года.

Напомним, в начале месяца стало известно, что министр обороны Рустем Умеров уволил своих заместителей. Он сообщил, что подписал представление в Кабинет министров об увольнении сразу нескольких человек.

Во вторник, 22 октября, о своем увольнении рассказал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что был готов к увольнению, а в процессе отставки никаких претензий относительно своей работы не услышал.