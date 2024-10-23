"Нам поміняли начальника штабу": Гладкий більше не керує силами безпілотних систем, — Ярмак

Український музикант та військовослужбовець ЗСУ Олександр Ярмак розповів журналістам, що проблема з призначенням Гладкого не в ньому самому, а в наявній системі звань і посад. Наразі на посаду начальника штабу командування СБС призначена інша людина, про яку багато позитивних відгуків.

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Капітан першого рангу Роман Гладкий, більше не обіймає посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем. Про це в інтервʼю Суспільному розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак.

"Нам поміняли начальника штабу", — сказав він.

Штаб-сержант зазначив, що на цю посаду вже призначили нову людину. Ярмак не уточнив, хто зараз керує Силами безпілотних систем.

"Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо", — додав він.

Олександр Ярмак додав, що проблема з призначенням Романа Гладкого – в системі звань і посад, яка існує в Україні.

"Це – система, в якій неможливо прийти ефективним, класним менеджером в цивільному житті і зайняти дійсно важливу посаду. В чому проблема системи звань і посад? Тобі дають звання не від твоєї ефективності, а від років вислуги. І це – тупість, тому що це вчить людей паразитувати. Пристосовуватись, перечікувати, переживати когось. І тому це виростило величезну кількість різних сумнівно компетентних людей", – зазначив військовий.

Ще одне джерело видання у Силах безпілотних систем підтвердило, що Роман Гладкий нещодавно був переведений із СБС. На його місце вже призначено іншу людину, однак поки що невідомо, хто обійняв цю посаду. Пресслужба Сил поки не надавала офіційних коментарів з цього приводу.

Роман Гладкий звільнений: що про нього відомо

Роман Гладкий — український військовик, капітан 1 рангу, начальник штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. У 2020-2023 роках він обіймав посаду заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил, а потім заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. На посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначений у серпні 2024 року.

Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив своїх заступників. Він повідомив, що підписав подання до Кабінету міністрів про звільнення одразу декількох осіб.

У вівторок, 22 жовтня, про своє звільнення розповів ексголова МЗС Дмитро Кулеба. Він розповів, що був готовий до звільнення, а в процесі відставки жодних претензій щодо своєї роботи не почув.