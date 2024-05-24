"Зачистка" генералів і чиновників Міноборони РФ: ISW пояснив, що стоїть за хвилею арештів

У Росії почалася хвиля арештів високопоставлених військовослужбовців. Офіційно їх звинувачують у хабарах і корупції. Але не пояснюють, чому про це стало відомо тільки зараз.

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У РФ за останні місяці прокотилася хвиля арештів генералів і топчиновників Міноборони. Почалося все з ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, за ним послідували заступник голови Генштабу РФ Вадим Шамарін, екскомандувач 58-ї армії Іван Попов, а також низка інших, пов'язаних зі ЗС РФ, чиновників. Офіційно їх звинувачують у корупції. Але в новому звіті Інституту вивчення війни говорять про те, що ця нова тенденція триватиме і є цілеспрямованою кампанією чисток проти чиновників, які потрапили в немилість Кремля.

Так, 23 травня Слідчий комітет Росії оголосив про арешт заступника начальника Генерального штабу РФ, начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна і начальника Департаменту з держзакупівель Міноборони Росії Володимира Вертелецького.

Генерал Вадим Шамарін Фото: Міністерство оборони РФ

Шамаріна обвинувачують в отриманні хабара в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (приблизно 392 тисячі доларів США).

Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабара із загальним збитком у 70 мільйонів рублів (близько 763 000 доларів).

П'ятьох високопоставлених чиновників Міноборони Росії і колишніх воєначальників було заарештовано за обвинуваченням у корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня, а російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що ще шість чиновників Міноборони планують піти у відставку слідом за колишнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Тимур Іванов Фото: Скриншот

Аналітики ISW зазначають, що Кремль, імовірно, використовує звинувачення в корупції як привід, щоб приховати справжні причини вигнання з Міноборони конкретних осіб, які впали в немилість.

Примітне і звільнення командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, про яке писали російські військові блогери.

ISW не може підтвердити відсторонення Ахмедова, але заяви про його відсторонення примітні, оскільки це буде перше відсторонення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні.

Підконтрольні йому війська (20-та САА) наразі наступає на Лиманському напрямку, але не змогла домогтися значних тактичних успіхів.

Деякі інсайдерські джерела стверджують, що заарештовані військові чиновники в РФ пов'язані з начальником Генерального штабу генералом армії Валерієм Герасимовим. Але про відставку самого Герасимова поки що не йдеться.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 23 травня, зокрема, спростував факт існування "кампанії" проти чиновників Міноборони Росії, натомість заявивши, що арешти є частиною послідовної боротьби з корупцією.

Тимур Іванов і Дмитро Пєсков Фото: Скриншот

"Боротьба з корупцією — це послідовна робота, це не кампанія. Це складова частина діяльності наших правоохоронних органів. Ні про яку кампанійщину тут, звісно, не йдеться. Боротьба з корупцією триває в усіх відомствах. Щодо деталей я нічого не можу сказати — я не маю на це повноважень", — заявив Пєсков, відмовившись коментувати, чи було Кремлю заздалегідь відомо про плани арештів.

Пєсков раніше ухилявся від запитань журналістів про російський МО, і його рішення відповісти на запитання про зміни у складі МО та арешти вказує на те, що Кремль може потребувати його підтримки цих чисток.

Аналітики ISW зазначають, що заяву Пєскова про те, що звільнення є частиною послідовних зусиль, важко зіставити з раптовим шквалом звільнень і арештів з аномальною швидкістю і з широким розголосом.

Примітно, але російські "військкори" здебільшого раділи арештам тих чиновників Міноборони, яких вони вважають некомпетентними.

У ISW припускають, що Кремль допускає таку критику, тому що вона підтримує імідж нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова як чиновника, який нібито здатний розв'язати ті проблеми в російському Міноборони, які не зміг вирішити Сергій Шойгу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нового міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Його аналітики називають жорстоким антилібералом, який мислить категоріями військової економіки, тотальної економічної мобілізації та діяльності за принципом: "все для фронту, все для перемоги".