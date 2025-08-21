У колишнього заступника Шойгу конфіскували 23 машини, будинок Булгакова і кортик Люфтваффе

Тимур Іванов обіймав посаду в Міноборони РФ з 2016 по 2024 рік. І, будучи заступником міністра тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу, обзавівся великою кількістю машин і нерухомості, які тепер конфіскують, після того, як Іванова посадили на 13 років за "розкрадання і легалізацію злочинних доходів".

Генеральна прокуратура Росії зажадала звернути в дохід держави майно колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова та його сім'ї на суму понад 1,2 млрд рублів. Позов подано до Пресненського районного суду Москви. Відповідачами у справі, крім самого Іванова, стали його батько Вадим, колишня дружина Світлана Захарова, телеведуча Марія Китаєва, з якою Іванов перебуває в цивільному шлюбі, а також довірені особи і кілька компаній, повідомляє "КоммерсантЪ".

Згідно з позовом, у сім'ї та оточення Тимура Іванова вилучають земельні ділянки, автомобілі, мотоцикли, колекції годинників, ювелірних виробів, живопису, антикварних книг і зброї. Серед найбільш значущих об'єктів — садиба на березі Волги з будинком площею 2,617 квадратних метрів, нерухомість в елітному селищі Роздори, 23 машини і раритетна антикварна зброя, включно з кортиком Люфтваффе зразка 1937 року.

Тимур Іванов показує проєкт парку "Патріот" Фото: РИА Новости

Це не вперше, коли Тимур Іванов проявляє інтерес до нацистських артефактів часів Другої світової війни. У 2020 році Іванов опинився в центрі скандалу, коли заявив, що в патріотичному парку "Патріот" знаходяться речі Гітлера.

"Там знаходяться справжні реліквії. Там є унікальні речі аж до костюма Гітлера, який зберігся досі. Там є кашкет Гітлера, там є унікальні експонати, які раніше ніколи не виставлялися на загальний огляд", — розповідав Іванов.

Крім цього, у колись "найбагатшого силовика Росії" вилучають "дім Булгакова" — це садиба в Чистому провулку в центрі Москви, в якій, за задумом Михайла Булгакова, знімав квартиру головний герой роману "Майстер і Маргарита". Раніше особняк належав графині Софії Волконській і оцінюється в понад 208 млн рублів. Нею Іванов володів через ТОВ "Дворянське гніздо".

А серед вилучених у Тимура Іванова є справжні раритети, наприклад:

Mercedes-Benz 1938 року випуску вартістю 150 000 руб;

"Опель Адмірал" 1939 року випуску вартістю 6 500 000 руб;

"Паккард" 1942 року випуску вартістю 1 900 000 руб;

"Тріумф 1800" 1948 року випуску вартістю 200 000 руб;

Jaguar 1968 року випуску вартістю 240 000 руб;

"Роллс Ройс Ghost" 2013 року випуску вартістю 15 586 333 руб.

Також у колишнього заступника міністра Шойгу забирають шість мотоциклів Harley Davidson і невеликий катер.

Тимур Іванов із дружиною Світланою Фото: РИА Новости

Нагадаємо, Тимура Іванова заарештували 23 квітня 2024 року у власному кабінеті за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі. У підсумку до цього обвинувачення приєднали ще обвинувачення в розкраданні та злочинній змові і 1 липня 2025 року Мосміськсуд засудив Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму.

Тимур Іванов у залі суду Фото: Слідчий комітет Російської Федерації

Нагадаємо, після арешту Тимура Іванова, у СІЗО померли два фігуранти, пов'язані з його справою.

Також Фокус писав про те, що хвиля арештів у Міноборони РФ ніяк не була насправді пов'язана з корупцією. Просто в Кремлі позбувалися тих, хто впав у немилість.