Подрыв Фанила Сарварова в Москве: чем занимался в ВС РФ погибший генерал (фото)

22 декабря от взрыва автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. Он воевал в Сирии и Чечне, а в мае прошлого года российский диктатор Владимир Путин отметил его заслуги и повысил в звании.

Детали биографии Фанила Сарварова рассказывает российское медиа "Агентство". По словам журналистов, погибший начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации имел один из самых высоких рангов среди всех российских военнослужащих, убитых в результате покушений с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Пермской области, поэтому на момент гибели ему было 56 лет. Он получил образование в Казанском высшем танковом командном училище.

Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фото: Агентство. Новости

С 1992 по 2003 год Фанил Сарваров участвовал в Осетино-Ингушском конфликте, первой и второй чеченских войнах, а в 2015-2016 годах воевал в Сирии.

С 2016 года он занял должность начальника управления оперативной подготовки Министерства обороны РФ, которое занимается планированием и организацией учений российских военных и повседневной деятельности органов военного управления и должностных лиц Министерства обороны на месяц, поэтому работа погибшего генерала касалась и войны РФ против Украины.

Путин отмечал заслуги Сарварова Фото: Агентство. Новости

В 2018 году Фанил Сарваров был в Кремле на мероприятии для офицеров, которых назначили на высшие командные должности. В приеме принимал участие и президент РФ Владимир Путин, который тогда же присвоил начальнику управления оперативной подготовки Минобороны звание генерал-майора.

Фанил Сарваров: детали гибели

Гибель генерала Фанила Сарварова в районе Орехово-Борисово в Москве утром 22 декабря подтвердил Следственный комитет РФ. По информации российского следствия, неизвестные взорвали авто, установив взрывное устройство под его днищем. По данным СМИ, детонация 300 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте произошла, когда погибший нажал на тормоз. Фанил Сарваров получил тяжелые минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения нижних конечностей и переломы и скончался в больнице.

Российское следствие среди прочих отрабатывает версию об украинских спецслужбах, впрочем официальных комментариев по убийству генерала в Москве от украинской стороны на момент публикации новости нет.

Другие убийства генералов в Москве

25 апреля в Балашихе под Москвой взорвали российского генерал-майора Ярослава Москалика, который занимался планированием операций ВС РФ на стратегическом уровне.

17 декабря 2024 года Следственный комитет РФ подтвердил смерть генерала Игоря Кириллова от взрывного устройства, заложенного в самокат. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.