Підрив Фаніла Сарварова у Москві: чим займався у ЗС РФ загиблий генерал (фото)

22 грудня від вибуху автомобіля в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ Фаніл Сарваров. Він воював у Сирії та Чечні, а у травні минулого року російський диктатор Володимир Путін відмітив його заслуги та підвищив у званні.

Деталі біографії Фаніла Сарварова розповідає російське медіа "Агентство". За словами журналістів, загиблий начальник управління оперативної підготовки Збройних сил Російської Федерації мав один із найвищих рангів серед усіх російських військовослужбовців, убитих внаслідок замахів від початку повномасштабного вторгнення до України.

Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в Пермській області, тож на момент загибелі йому було 56 років. Він здобув освіту в Казанському вищому танковому командному училищі.

Сарваров обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фото: Агентство. Новости

З 1992 по 2003 рік Фаніл Сарваров брав участь в Осетино-Інгушському конфлікті, першій та другій чеченських війнах, а у 2015-2016 роках воював у Сирії.

З 2016 року він обійняв посаду начальника управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ, яке займається планування і організацією навчань російських військових і повсякденної діяльності органів військового управління і посадових осіб Міністерства оборони на місяць, тож робота загиблого генерала стосувалася і війни РФ проти України.

Путін відзначав заслуги Сарварова Фото: Агентство. Новости

У 2018 році Фаніл Сарваров був у Кремлі на заході для офіцерів, яких призначили на вищі командні посади. У прийомі брав участь і президент РФ Володимир Путін, який тоді ж присвоїв начальнику управління оперативної підготовки Міноборони звання генерал-майора.

Фаніл Сарваров: деталі загибелі

Загибель генерала Фаніла Сарварова в районі Орехово-Борисово у Москві вранці 22 грудня підтвердив Слідчий комітет РФ. За інформацією російського слідства, невідомі підірвали авто, встановивши вибуховий пристрій під його днищем. За даними ЗМІ, детонація 300 грамів вибухівки в тротиловому еквіваленті відбулася, коли загиблий натиснув на гальмо. Фаніл Сарваров дістав важкі мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок і переломи та помер в лікарні.

Російське слідство серед інших відпрацьовує версію про українські спецслужби, втім офіційних коментарів щодо вбивства генерала у Москві від української сторони на момент публікації новини немає.

Інші вбивства генералів у Москві

25 квітня у Балашисі під Москвою підірвали російського генерал-майора Ярослава Москалика, який займався плануванням операцій ЗС РФ на стратегічному рівні.

17 грудня 2024 року Слідчий комітет РФ підтвердив смерть генерала Ігоря Кирилова від вибухового пристрою, закладеного в самокат. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.