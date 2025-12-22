Воював у Чечні та Україні: від вибуху в Москві загинув генерал Фаніл Сарваров, що про нього відомо

Унаслідок вибуху авто Kia Sorento в московському районі Орехово-Борисово загинув начальник Управління оперативної підготовки ЗС РФ Фаніл Сарваров.

56-річний генерал-майор помер у лікарні від отриманих травм, повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

Зі свого боку "112" пише, що "хлопок" стався, коли Сарваров натиснув на гальмо. Генерал дістав важкі мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок і переломи.

Потужність саморобного вибухового пристрою, що став причиною вибуху автомобіля в Москві, становила близько 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Вибух чули мешканці будинків, розташованих за два квартали від місця події. За інформацією "Агентство. Новости", авто вибухнуло за 150 метрів від будинку, в якому проживають одразу кілька співробітників ГРУ. У розташованому поруч корпусі 6 прописані відразу кілька співробітників ГРУ. Один із них — Ігор Пумполєв, який працював у посольстві Росії в Ірані і виконував функцію офіцера зв'язку в рамках програми ГРУ з убивств військових армії США в Афганістані.

Відео дня

Головним слідчим управлінням СК Росії в Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п. "е" ч. 2 ст. 105 КК РФ, ст. 222.1 КК РФ (убивство, вчинене загальнонебезпечним способом; незаконний обіг вибухових речовин).

Слідство відпрацьовує різні версії вбивства. Однією з них є версія, пов'язана з організацією злочину українськими спецслужбами.

Фаніл Сарваров брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Востаннє машину підривали в Москві 1 грудня. Тоді у дворі будинку 10 по вулиці Райдужній у місті Московський (Нова Москва) вибухнула машина Land Cruiser 200 Prado 41-річного доктора фізико-математичних наук і фахівця в галузі квантової електроніки, який працює в НДІ "Ростеха".

Нагадаємо, в Одесі вибухнуло авто, за кермом якого був військовослужбовець.

Також повідомлялося, що в Москві в авто підірвали заступника начальника військової частини супутникового зв'язку.