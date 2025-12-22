У Москві вибухнув автомобіль: за кермом, імовірно, був високопоставлений військовий (відео)

Вибухнула Kia Sorento, коли водій виїжджав з двору близько сьомої ранку. Повідомляють, що поки що він живий, але дуже важко поранений і з салону його дістати не можуть.

За даними Telegram-каналу SHOT, жителі району Оріхово-Борисово почули сильний вибух 22 грудня близько 6:50 ранку. З місця НП на вулиці Ясенєва було видно густий чорний дим і заграву від пожежі. Вибухнув автомобіль, уся передня його частина пошкоджена. Постраждалий один — це водій. Але уламками також пошкодило ще сім автомобілів.

Мешканці будинку викликали рятувальників. Зараз на місці події працюють екстрені служби. Прямо зараз рятувальники намагаються витягнути водія з автомобіля, але в них це не виходить, оскільки водій дістав важкі поранення і заблокований у машині.

Що саме вибухнуло, наразі встановлюють, але, судячи з руйнувань, об'єкт знаходився в передній частині авто. Попередньо, це був СВУ і пристрій було закладено під днищем Kia Sorento. Він вибухнув через кілька секунд після того, як машина почала рух.

Хто був за кермом — незрозуміло. Низка росЗМІ написали, що це "високопоставлений військовий", але поки що немає ні його посади, ні імені. Відомо тільки, що йому 56 років. Також зазначається, що в ЖК, у дворі якого стався вибух, проживає багато російських військових.

Авто вибухнуло у дворі ЖК, де живе багато військових ЗС РФ Фото: Соцсети

