В Москве взорвался автомобиль: за рулем, вероятно, был высокопоставленный военный (видео)

Взорвалась Kia Sorento, когда водитель выезжал со двора около семи утра. Сообщают, что пока он жив, но очень тяжело ранен и из салона его достать не могут.

По данным Telegram-канала SHOT, жители района Орехово-Борисово услышали сильный взрыв 22 декабря около 6:50 утра. С места ЧП на улице Ясеневая был виден густой черный дым и зарево от пожара. Взорвался автомобиль, вся передняя его часть повреждена. Пострадавший один – это водитель. Но обломками также повредило еще семь автомобилей.

Жители дома вызвали спасателей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Прямо сейчас спасатели пытаются вытащить водителя из автомобиля, но у них это не получается, так как водитель получил тяжелые ранения и заблокирован в машине.

Что именно взорвалось, сейчас устанавливается, но, судя по разрушениям, объект находился в передней части авто. Предварительно, это было СВУ и устройство было заложено под днищем Kia Sorento. Оно взорвалось через несколько секунд после того, как машина начала движение.

Відео дня

Кто был за рулем – неясно. Ряд росСМИ написали, что это "высокопоставленный военный", но пока нет ни его должности, ни имени. Известно только, что ему 56 лет. Также отмечается, что в ЖК, во дворе которого произошел взрыв, проживает много российских военных.

Авто взорвалось во дворе ЖК, где живет много военных ВС РФ Фото: Соцсети

Напомним, утром 1 декабря прогремел взрыв во дворе дома в Москве, сообщили в российских соцсетях. Выяснилось, что горел автомобиль ученого из НИИ "Полюс", который занимается разработкой лазерного оружия.

Ранее Фокус писал о еще других взрывах в Москве, имеющих отношение к российской армии. Один из них — подрыв генерала Ярослава Москалика, который произошел 25 апреля 2025 года. Как сообщили росСМИ, произошел громкий взрыв во дворе микрорайона в Балашихе: выяснилось, что внутри сидел российский топофицер.