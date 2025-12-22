Воевал в Чечне и Украине: от взрыва в Москве погиб генерал Фанил Сарваров, что о нем известно

В результате взрыва авто Kia Sorento в московском районе Орехово-Борисово погиб начальник Управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров.

56-летний генерал-майор скончался в больнице от полученных травм, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

В свою очередь "112" пишет, что "хлопок" произошел, когда Сарваров нажал на тормоз. Генерал получил тяжелые минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения нижних конечностей и переломы.

Мощность самодельного взрывного устройства, ставшего причиной взрыва автомобиля в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв слышали жители домов, расположенных в двух кварталах от места происшествия. По информации "Агентство. Новости", авто взорвалось в 150 метрах от дома, в котором проживают сразу несколько сотрудников ГРУ. В расположенном рядом корпусе 6 прописаны сразу несколько сотрудников ГРУ. Один из них — Игорь Пумполев, который работал в посольстве России в Иране и выполнял функцию офицера связи в рамках программы ГРУ по убийствам военных армии США в Афганистане.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами.

Фанил Сарваров участвовал в боевых действиях в Чечне, Сирии и Украине.

Последний раз машину взрывали в Москве 1 декабря. Тогда во дворе дома 10 по улице Радужной в городе Московский (Новая Москва) взорвалась машина Land Cruiser 200 Prado 41-летнего доктора физико-математических наук и специалиста в области квантовой электроники, работающего в НИИ "Ростеха".

