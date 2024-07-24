В Москве в авто взорвали заместителя начальника воинской части спутниковой связи, — росСМИ

По данным российский журналистов, в автомобиль Toyota российского оккупанта, вероятно, заложили взрывчатку, поскольку взрыв произошел когда он с пассажиркой сели в авто.

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В Москве, 24 июля, в собственном автомобиле Toyota Land Cruiser взорвали заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Андрея Торгашова. Об этом сообщает ASTRA.

Взрыв произошел на парковке на улице Синявинской. Кроме оккупанта в авто находилась женщина, предварительно его жена.

"Торгашову оторвало ноги. Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы было установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривается также версия с установкой взрывного устройства", — пишет издание.

До прибытия скорой помощи заместителя начальника ПДРЦ 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова и раненую женщину из взорванной машины вытащили прохожие

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", — сказано в релизе СК.

Торгашов занимает должность заместителя начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье. Согласно открытым данным, в/ч 33790 — это 89-й центр спутниковой связи ВС РФ.

Напомним, что 10 июня сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области РФ на мине подорвались трое бойцов "самообороны", а также оператор пропагандистского "Россия 24"