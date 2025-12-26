У РФ несподівано помер генерал Садовенко: він був найближчим соратником Шойгу

Колишній заступник міністра оборони генерал-полковник Юрій Садовенко помер у віці 56 років. Причиною смерті стала загадкова "хвороба серця".

Генерал Садовенко помер 25 грудня в Москві, повідомляє ТАСС із посиланням на його оточення.

Юрій Садовенко народився 11 вересня 1969 року в Житомирі.

Він закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, чотири роки служив у війську, потім перейшов у МНС, де став помічником Сергія Шойгу, який очолював це відомство, потім керував його апаратом, а 2007 року на тій самій посаді перейшов разом зі своїм начальником в адміністрацію губернатора Московської області.

На початку 2013 року — за два місяці після призначення Шойгу главою Міноборони — у те саме відомство призначили і Садовенка, він став начальником апарату міністра. ЗМІ називали його одним із найближчих соратників Шойгу.

Юрій Садовенко несподівано помер від "хвороби серця" Фото: ТАСС

Медіа згадували Садовенка у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи іншого заступника Шойгу — генерала Тимура Іванова. З'ясувалося, що він жив із телеведучою Марією Китаєвою, яка теж була радницею міністра оборони. 2020 року в межах журналістського розслідування було опубліковано відомості про те, що до цього Китаєва була одружена з Садовенком: у них збіглося багато ключових даних у деклараціях за період із 2014 до 2018 року. У 2016 і 2018 роках вона повідомляла в соцмережах про народження доньки і сина, які, судячи з фото і підписів до них, мали по батькові "Юріївна" і "Юрійович".

Садовенко був пов'язаний і з Шойгу, і з його іншим заступником, Тимуром Івановим Фото: Мiноборони РФ

Нагадаємо, 22 грудня від вибуху автомобіля в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ Фаніл Сарваров. Він воював у Сирії та Чечні, а в травні минулого року російський диктатор Володимир Путін відзначив його заслуги і підвищив у званні.

А влітку в Росії за два дні померли дві людини, пов'язані із заступником міністра оборони РФ Тимуром Івановим, якого затримали за підозрою в отриманні хабара.

У підсумку у колишнього заступника Сергія Шойгу конфіскували будинок Булгакова в Москві, 28 автомобілів і навіть кортик Люфтваффе.