У Росії помирають топчиновники: знайдено мертвим колишнього заступника міністра праці Олексія Скляра

За даними журналістів, Олексія Скляра знайшли на порозі його власного будинку в Москві. І нібито він наклав на себе руки. З посади в уряді його звільнили 2022 року.

Ексчиновника виявили рятувальники на порозі приватного будинку в селищі Філімонівський. Двері були відчинені. А незадовго до своєї смерті 50-річний Олексій Скляр несподівано написав своїм друзям, що йде з життя через дружину. Російський Telegram-канал Baza навіть цитує його передсмертну записку.

"Ви читаєте мій лист, коли мене вже немає. У всьому винна моя дружина", — нібито написано в записці Скляра.

Двері в його будинок були відчинені, а тіло лежало біля порога. Слідчі з'ясовують подробиці.

Дружина екс-заступника голови Мінпраці Олексія Скляра відмовилася коментувати суїцид свого чоловіка. У пари було двоє синів, один із хлопців заявив журналістам, що давно не спілкувався з батьком і не знав про його смерть. Між чиновником і його дружиною тривалий час були скандали на ґрунті ревнощів.

Пост заступника міністра праці та соціального захисту Росії Скляр обіймав із 2018 до 2022 року. Він курирував напрямки, пов'язані з розвитком інформаційних систем і наданням держпослуг в електронному форматі. Із Мінпраці Скляра звільнили 2022 року розпорядженням прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Нагадаємо, раніше на Кіпрі наклав на себе руки високопоставлений російський дипломат, який виявився співробітником ГРУ, який нібито готував втечу. Поліцію не пустили в посольство, і видали тіло тільки через кілька днів.

За день до самогубства дипломата на Кіпрі зник російський олігарх Владислав Баумгертнер, колишній генеральний директор російської компанії "Уралкалій", яка вважається одним із найбільших у світі виробників калійних добрив. У 2011 році Баумгертнер входив до першої сотні кадрового резерву тодішнього російського президента Дмитра Медведєва.