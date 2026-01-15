В России умирают топ-чиновники: найден мертвым бывший замминистра труда Алексей Скляр

По данным журналистов, Алексея Скляра нашли на пороге его собственного дома в Москве. И якобы он покончил с собой. С должности в правительстве его уволили в 2022 году.

Экс-чиновника обнаружили спасатели на пороге частного дома в поселке Филимоновский. Дверь была открыта. А незадолго до своей смерти 50-летний Алексей Скляр неожиданно написал своим друзьям, что уходит из жизни из-за жены. Российский Telegram-канал Baza даже цитирует его предсмертную записку.

"Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена", — якобы написано в записке Скляра.

Дверь в его дом была открыта, а тело лежало у порога. Следователи выясняют подробности.

Жена экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра отказалась комментировать суицид своего супруга. У пары было двое сыновей, один из парней заявил журналистам, что давно не общался с отцом и не знал о его смерти. Между чиновником и его женой долгое время были скандалы на почве ревности.

Пост заместителя министра труда и социальной защиты России Скляр занимал с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате. Из Минтруда Скляра уволили в 2022 году распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.

Напомним, ранее на Кипре покончил с собой высокопоставленный российский дипломат, который оказался сотрудником ГРУ, который якобы готовил побег. Полицию не пустили в посольство, и выдали тело только через несколько дней.

За день до самоубийства дипломата на Кипре пропал российский олигарх Владислав Баумгертнер, бывший генеральный директор российской компании "Уралкалий", считающейся одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. В 2011 году Баумгертнер входил в первую сотню кадрового резерва тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева.