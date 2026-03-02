В Москве нашли мертвым экс-сенатора Чечни: первые подробности о смерти Умара Джабраилова

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой на улице Тверской в центре Москвы. Ему было 67 лет.

О суициде Джабраилова сообщают россСМИ, в том числе о его смерти пишет и Telegram-канал Mash.

По информации из паблика, Джабраилов был найден в квартире в жилом комплексе Vesper Tverskaya в тяжелом состоянии, а рядом с ним обнаружили раритетный немецкий пистолет Parabellum P08, он же известный как Luger.

Мужчину госпитализировали как неизвестного, пока его не опознали подоспевшие охранники. Как информирует Baza, выстрел прогремел в час ночи, но попасть в квартиру предпринимателя спасатели и медики смогли только через 2,5 часа, поскольку дверь была заперта изнутри. За это время он потерял много крови.

После выстрела бизнесмен был жив еще около трех часов. Примерно в 03:00 его доставили в больницу. Джабраилова пытались реанимировать не менее получаса, но спасти его не удалось. Он умер около 04:00.

Самоубийство Джабраилова: что стало причиной

Что толкнуло бизнесмена на такой шаг, неизвестно, поскольку предсмертной записки он не оставил. По данным СМИ, перед смертью у бывшего сенатора заблокировали все счета в нескольких банках по решению налоговой. Поэтому обозреватели не исключают, что главная причина — проблемы в бизнесе.

Такой же версии придерживаются и правоохранительные органы, о чем заявили в комментарии ТАСС. Криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет, заверили в полиции.

Как пишет "Агентство", Джабраилов в прошлом году не предоставил налоговую декларацию, после чего в августе ФНС приостановила операции по его счетам в трех банках: Альфа-банке, "Сбере" и "Озон банке".

Фото: Агентство. Новости

А 2 марта 2026 года налоговая приостановила операции по счетам в уже в шести банках: ВТБ (два филиала), Т-Банке, "Сбере", "Озон банке", "Уралсибе" и Альфа-банке. Причина — неуплата налогов, сборов, пени или штрафа.

Накануне смерти он записал видео, где выражал обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и переживал за российских туристов, которые оказались в зоне конфликта.

Последнее видео Джабраилов записал накануне смерти

"Он был очень яркой, незаурядной личностью. Я лично был с ним знаком. И, конечно, такая новость выбила всех из колеи. В последнее время Умар Алиевич был в депрессии, переживал неудачи в бизнесе — его финансовое падение связано с текущей ситуацией", — рассказал журналистам адвокат Тимур Маршани.

Пистолет, из которого он, предположительно, мог стрелять в себя, – это модель P08, которая очень ценится среди коллекционеров. Цена боевого доходит до 2 млн, а стоимость раритетных моделей с историей — до 10 миллионов.

Пистолет "Люгер", который нашли рядом с бизнесменом Фото: Mash

Джабраилов увлекался оружием и всегда носил с собой пистолет на предохранителе, о чем рассказывал в своих интервью.

В 2017 он устроил дебош с пистолетом Ярыгина у отеля Four Seasons. Во время задержания Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения Бизнесмена обвинили по статье "Хулиганство" и назначили штраф 500 тысяч и отобрали оружие. Его также исключили из "Единой России" за действия, "дискредитирующие партию и наносящие удар политическим интересам".

Через год ствол ему вернули по решению суда.

В 2020 году Джабраилов уже пытался покончить с собой, но тогда его спасли.

Умар Джабраилов: бизнес и политика

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году стал топ-менеджером группы компаний "Плаза". Эта структура управляла торговыми центрами в России, в том числе "Охотным Рядом", "Смоленским пассажем", гостиницей "Россия".

В 2000 году Умар Джабраилов баллотировался на пост президента РФ, набрав 0,1%, а с 2004 по 2009 год представлял Чечню в Совете Федерации и занимал пост зампредседателя комитета по международным делам.

Пост он оставил после приказа главы республики Рамзана Кадырова "немедленно сложить полномочия".

Бизнесмен, по данным СМИ, платил взносы в Фонд Кадырова, созданном, как декларируется, "в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения республики".

С 2015 года Джабраилов возглавлял ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", был совладельцем совладельцем "Аванти СтройГрупп", которая возводила жилой комплекс на территории бывшего завода ЗИЛ.

Советником президента ассоциации "Аванти" в 2017 году была дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова.

По данным Baza, предприниматель в последнее время активно искал новые источники дохода. Три месяца назад он заявил о старте нового проекта — "1,62 Development", став их амбассадором.

Компания позиционировала себя как застройщик объектов любого масштаба — жилых комплексов, инфраструктуры, социальных учреждений и городских центров.

"Мы возрождаем города Новороссии", — говорилось на сайте.

Джабраилов был амбассадором девелопера, который возрождал "города Новороссии" Фото: Baza

Параллельно Джабраилов активно развивал блог и продвигал личный бренд в соцсетях. Он стал публиковать множество роликов и постов, вырезками из интервью и "правилами жизни".

В декабре прошлого года бизнесмен засветился в файлах Эпштейна. Джабраилов уверял Baza, что понятия не имеет как там появился.

Фото Джабраилова из файлов Эпштейна Фото: Baza

По его словам, он действительно был знаком с Джеффри Эпштейном, но но не общался с ним и дружеских отношений не поддерживал.

