Дочь российского олигарха Джабраилова считает, что его убили из-за Эпштейна

Альвина Джабраилова, которая живет в Монако и работает художницей, сообщила, что общалась с отцом незадолго до его смерти и считает, что бывший кандидат в президенты РФ, никак не мог совершить суицид.

"Мой отец не убивал себя. Я только что узнала, что он умер. Он не убивал себя. Его убили из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном", — сказала она в одном из роликов.

Дочь Джабраилова считает, что его убили Фото: Соцсети

По словам Джабраиловой, предприниматель был другом Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а также был ассоциирован с президентом США Дональдом Трампом.

Джабраилова добавила, что волнуется за свою безопасность, и подчеркнула, что не будет совершать суицид, что бы ни случилось. Кроме того, она объявила сбор средств среди своих подписчиков, чтобы приехать в Россию на похороны отца.

Альвина Джабраилова живет в Монако Фото: Соцсети

Но Умара Джабраилова уже похоронили 3 марта в его родовом селе Новые Атаги в Шалинском районе Чечни. На прощании с ним присутствовали сотни человек, были ли на церемонии представители властей республики, неизвестно.

Тело Джабраилова после совершения необходимых ритуалов вынесли на носилках и, совершая религиозный обряд зикр, доставили пешком на кладбище, где и предали земле.

Жизнь и смерть Умара Джабраилова – что известно

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта. РосСМИ сообщили, что его нашли мертвым в его квартире на Тверской улице в Москве, рядом с ним лежал коллекционный пистолет Люгер из которого он якобы и застрелился. Его госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники.

Умар Джабраилов в 1990-х считался одним из богатейших россиян. Был сенатором Совфеда от Чечни и зампредседателя комитета СФ по международным делам (2004—2009). В этот период он был близок к окружению президента республики Ахмата Кадырова - вместе с ним он совершил хадж в Мекку - и вступил в партию "Единая Россия", в рядах которой состоял до 2017 года.

Умар Джабраилов был звездой светской жизни РФ начала 2000-х Фото: Соцсети

В 2000 году участвовал в выборах президента России на которых занял последнее, 11-е место, получив 0,08% голосов. Он также был завсегдатаем светских тусовок, встречался с Ксенией Собчак и Наоми Кэмпбелл. Также ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Орнеллой Мути и другими знаменитостями.

Имя Джабраилова фигурировало в опубликованных Минюстом США "файлах Эпштейна". Он вел переписку с его сообщницей Гислейн Максвелл и был знаком с самим Джеффри Эпштейном.

В 2017 году Умар Джабраилов оказался в центре громкого скандала после стрельбы в номере гостиницы Four Seasons в Москве. Его задержали сотрудники полиции, в номере были обнаружены пустые бутылки, а также наркотики. Суд признал бизнесмена виновным в употреблении наркотических веществ без назначения врача и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей. В ноябре того же года он был также признан виновным в хулиганстве с применением оружия и оштрафован на 500 тысяч рублей. Партия "Единая Россия", членом которой он тогда являлся, после инцидента исключила его из своих рядов.

В начале апреля 2020 года Джабраилов, находясь, по его словам, в "шоковом состоянии", попытался покончить с собой в одной из московских гостиниц. Тогда его удалось спасти. Позднее он объяснял свой поступок многолетней борьбой с наркотической зависимостью и ощущением социальной невостребованности о чем говорил в интервью Ксении Собчак.

РосСМИ также сообщали, что Умар Джабраилов оставил после себя долгов на миллионы рублей.

