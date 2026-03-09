Дэвид Копперфилд покидает сцену на фоне скандала с Эпштейном: что известно

69-летний американский иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфилд завершает свою 25-летнюю резиденцию с выступлениями в Лос-Анджелесе на фоне скандала вокруг его связи с Джеффри Эпштейном.

Иллюзионист годами поддерживал связи с Эпштейном и его соратницей Гислейн Максвелл, осужденными за сексуальную эксплуатацию людей. Об этом пишет издание Los Angeles Magazine.

Как Копперфилд был связан с Эпштейном

В обнародованных Министерством юстиции США документах по делу Эпштейна был целый ряд служебных записок ФБР, в которых упоминается фокусник. В одной из них агенты между собой обсуждали, "перенаправляли ли Копперфилд и Эпштейн друг другу потенциальных жертв" и имели ли они "склонность к несовершеннолетним".

Упоминание об иллюзионисте также есть в гражданском иске, который подали жертвы миллиардера. Одна из жертв, Йоханна Себерг, вспоминала о том, что однажды Копперфилд спрашивал у нее, знает ли она о том, что "девушкам платят за то, чтобы они находили других девушек". По ее мнению, это указывало на методы "вербовки" потенциальных жертв Эпштейна.

Копперфилд упоминается в гражданских исках по делу Эпштейна Фото: instagram.com/copperfield

Самому иллюзионисту за всю его жизнь никогда не выдвигали обвинений в противозаконных действиях. Он также отвергает любые обвинения против себя, однако 7 марта у себя на странице в Instagram выложил сообщение, в котором объявил о завершении своей 25-летней резиденции с выступлениями в Лос-Анджелесе. Последнее шоу иллюзиониста должно состояться уже в апреле.

Копперфилд сообщил о завершении выступлений на сцене

Стоит отметить, что в мае 2024 года издание The Guardian сообщало, что Копперфилда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на протяжении десятилетий. И адвокат, и сам фокусник тогда отвергали эти обвинения.

