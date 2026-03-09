Дэвид Копперфилд покидает сцену на фоне скандала с Эпштейном: что известно
69-летний американский иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфилд завершает свою 25-летнюю резиденцию с выступлениями в Лос-Анджелесе на фоне скандала вокруг его связи с Джеффри Эпштейном.
Иллюзионист годами поддерживал связи с Эпштейном и его соратницей Гислейн Максвелл, осужденными за сексуальную эксплуатацию людей. Об этом пишет издание Los Angeles Magazine.
Как Копперфилд был связан с Эпштейном
В обнародованных Министерством юстиции США документах по делу Эпштейна был целый ряд служебных записок ФБР, в которых упоминается фокусник. В одной из них агенты между собой обсуждали, "перенаправляли ли Копперфилд и Эпштейн друг другу потенциальных жертв" и имели ли они "склонность к несовершеннолетним".
Упоминание об иллюзионисте также есть в гражданском иске, который подали жертвы миллиардера. Одна из жертв, Йоханна Себерг, вспоминала о том, что однажды Копперфилд спрашивал у нее, знает ли она о том, что "девушкам платят за то, чтобы они находили других девушек". По ее мнению, это указывало на методы "вербовки" потенциальных жертв Эпштейна.
Самому иллюзионисту за всю его жизнь никогда не выдвигали обвинений в противозаконных действиях. Он также отвергает любые обвинения против себя, однако 7 марта у себя на странице в Instagram выложил сообщение, в котором объявил о завершении своей 25-летней резиденции с выступлениями в Лос-Анджелесе. Последнее шоу иллюзиониста должно состояться уже в апреле.
Стоит отметить, что в мае 2024 года издание The Guardian сообщало, что Копперфилда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на протяжении десятилетий. И адвокат, и сам фокусник тогда отвергали эти обвинения.
Напомним, 6 марта издание Sky News сообщило, что Минюст США обнародовал пропавшие файлы по делу Эпштейна: там упоминается, что Дональд Трамп якобы издевался над девушкой.
Также 3 марта дочь российского олигарха Джабраилова рассказала, что ее отца могли убить из-за Эпштейна.