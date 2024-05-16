Фокусника Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, — СМИ (фото)

Дэвид Копперфильд все отрицает. Его адвокаты считают, что обвинения их клиента являются "полностью ложными".

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Знаменитого американского иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении на протяжении десятилетий. Некоторые из них сказали, что в то время были подростками, сообщает The Guardian.

По данным расследования Guardian US, более половины обвинений исходят от женщин, которые заявили, что на момент инцидентов им не было 18 лет. Несколько женщин сообщили, что им было всего 15 лет, хотя он, возможно, не знал их возраста. Трое из пострадавших утверждают, что он якобы накачал их наркотиками перед тем, как вступить с ними в сексуальные отношения, на что, по их мнению, они не могли дать согласия.

Претензии к 67-летнему иллюзионисту, которые он отрицает, касаются периода с конца 1980-х по 2014 год. Расследование включает опросы более 100 человек и изучение полицейских протоколов. Отмечается, что пострадавшие познакомились с ним благодаря его работе, ведь Копперфильд уже тогда был одним из самых успешных артистов в мире.

Иллюзионист Дэвид Копперфильд Фото: instagram.com/copperfield

Женщины рассказали журналистам, что только после движения #MeToo они почувствовали себя способными рассказать свои истории отношений с фокусником. Сам Копперфильд отрицает какие-либо обвинения. Адвокаты знаменитости заявили, что их клиенту никогда не предъявлялись обвинения и утверждения о том, что иллюзионист ненадлежащим образом прикасался к женщинам, были "не только полностью ложными, но и совершенно неправдоподобными". Он "никогда не вел себя ненадлежащим образом ни с кем, не говоря уже о несовершеннолетних".

Дэвид Копперфильд Фото: instagram.com/copperfield

После публикации расследования представители артиста рассказали The Mirror: "Все, кто знает Дэвида Копперфилда, скажут вам, что эти недавние обвинения в одной газете являются полной противоположностью тому, кем является Дэвид. Фактически, Дэвид уже рисковал своей карьерой, чтобы помочь защитить женщин от могущественных хищников. Большинство этих исторических обвинений выдвигались раньше, и все они сейчас столь же ложны, как и тогда. Дэвид запросил "доказательства", на которых, как утверждают, основываются эти ложные обвинения, но они не были предоставлены".

Напомним, 25 апреля сообщалось, что суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, обвиненного в изнасиловании. Но продюсер останется в тюрьме. Вайнштейн отбывает еще один срок, вынесенный судом в 2023 году по обвинению в совершении других сексуальных преступлений.