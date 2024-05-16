Фокусника Девіда Копперфілда 16 жінок звинуватили в сексуальних домаганнях, — ЗМІ (фото)

Девід Копперфілд усе заперечує. Його адвокати вважають, що звинувачення їхнього клієнта є "повністю неправдивими".

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Знаменитого американського ілюзіоніста і гіпнотизера Девіда Копперфілда 16 жінок звинуватили в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці протягом десятиліть. Деякі з них сказали, що в той час були підлітками, повідомляє The Guardian.

За даними розслідування Guardian US, більше половини звинувачень походять від жінок, які заявили, що на момент інцидентів їм не було 18 років. Кілька жінок повідомили, що їм було всього 15 років, хоча він, можливо, не знав їхнього віку. Троє з постраждалих стверджують, що він нібито накачав їх наркотиками перед тим, як вступити з ними в сексуальні стосунки, на що, на їхню думку, вони не могли дати згоди.

Претензії до 67-річного ілюзіоніста, які він заперечує, стосуються періоду з кінця 1980-х до 2014 року. Розслідування включає опитування понад 100 осіб і вивчення поліцейських протоколів. Зазначається, що постраждалі познайомилися з ним завдяки його роботі, адже Копперфілд уже тоді був одним із найуспішніших артистів у світі.

Ілюзіоніст Девід Копперфілд Фото: instagram.com/copperfield

Жінки розповіли журналістам, що тільки після руху #MeToo вони відчули себе здатними розповісти свої історії стосунків із фокусником. Сам Копперфілд заперечує будь-які звинувачення. Адвокати знаменитості заявили, що їхньому клієнту ніколи не висували звинувачень, а твердження про те, що ілюзіоніст неналежно торкався жінок, були "не тільки повністю неправдивими, а й абсолютно неправдоподібними". Він "ніколи не поводився неналежним чином ні з ким, не кажучи вже про неповнолітніх".

Девід Копперфілд Фото: instagram.com/copperfield

Після публікації розслідування представники артиста розповіли The Mirror: "Усі, хто знає Девіда Копперфілда, скажуть вам, що ці нещодавні звинувачення в одній газеті є повною протилежністю тому, ким є Девід. Фактично, Девід уже ризикував своєю кар'єрою, щоб допомогти захистити жінок від могутніх хижаків. Більшість цих історичних звинувачень висувалися раніше, і всі вони зараз настільки ж неправдиві, як і тоді. Девід запросив "докази", на яких, як стверджують, ґрунтуються ці неправдиві звинувачення, але вони не були надані".

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що суд у Нью-Йорку скасував вирок Гарві Вайнштейну, обвинуваченому у зґвалтуванні. Але продюсер залишиться у в'язниці. Вайнштейн відбуває ще один термін, ухвалений судом у 2023 році за звинуваченням у скоєнні інших сексуальних злочинів.