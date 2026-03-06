Минюст США обнародовал пропавшие файлы по делу Эпштейна: Трамп якобы издевался над девушкой, — СМИ

Министерство юстиции США обнародовало ранее отсутствующие документы ФБР, связанные с делом Джеффри Эпштейна, в которых содержатся обвинения относительно возможных издевательств над молодой девушкой президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает издание Sky News, документы включают краткие изложения и заметки трех отдельных интервью ФБР с женщиной, которая заявила о домогательствах со стороны Эпштейна и якобы издевательствах со стороны Трампа. Министерство юстиции объяснило, что эти файлы ранее были ошибочно обозначены как "дубликаты" в электронных каталогах, поэтому не попали в публичный доступ.

По имеющейся информации, женщина из Южной Каролины обратилась в правоохранительные органы после ареста Эпштейна в 2019 году. Она утверждала, что нападение произошло на острове Хилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было 13 лет, примерно в 1984 году. ФБР провело ряд допросов в четыре даты 2019 года — 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября — и включило их в материалы дела против Гислейн Максвелл, бывшей подруги Эпштейна и осужденной соучастницы.

Ранее в открытых документах Эпштейна было доступно лишь краткое изложение от 24 июля, которое не содержало упоминаний о Трампе. Сейчас в публичном доступе обнародованы записи из трех других интервью, где женщина утверждает о злоупотреблениях не только Эпштейна, но и нескольких его знакомых, среди которых упоминается и действующий президент. Белый дом и сам Трамп отвергают эти обвинения как "необоснованные и ложные", а пресс-секретарь Каролина Ливитт отметила отсутствие каких-либо достоверных доказательств.

Министерство юстиции предупредило, что документы могут содержать непроверенные или ложные утверждения в отношении президента. Обнародование файлов произошло в соответствии с Законом о прозрачности файлов Эпштейна, который Трамп подписал в конце прошлого года под давлением республиканцев в Конгрессе. Закон позволяет содержать материалы, касающиеся жертв, сексуального насилия над детьми или активных уголовных расследований, но запрещает скрывать информацию из-за "смущения, ущерба репутации или политической чувствительности".

В министерстве также отметили, что некоторые документы содержат сенсационные или ложные утверждения, в частности поданные непосредственно перед выборами 2020 года, и что пока никаких официальных расследований в отношении действующего президента по этому делу не ведется.

Дело Эпштейна: что известно о причастности Трампа

Напомним, что среди обнародованных Министерством юстиции США файлов по делу Джеффри Эпштейна отсутствуют десятки интервью ФБР, в частности три допроса женщины, которая обвиняла президента Дональда Трампа в домогательствах. Белый дом и сам Трамп отрицают любую вину, а Министерство юстиции отмечает, что документы не удалялись и придерживалось требований закона о публикации файлов.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп, который поддерживал дружеские отношения с Эпштейном в 1990-х и в начале 2000-х, в течение месяцев отказывался раскрывать документы, пока Конгресс не принял закон, вынуждая его к публикации. Хотя официальных обвинений против него не выдвинуто, рассекреченные файлы содержат многочисленные упоминания Трампа и утверждения о домогательствах к 13-летней девушке и якобы участие Эпштейна в "аукционах" в Мар-а-Лаго.

Кроме того, бывший президент США Билл Клинтон рассказал законодателям, что у Дональда Трампа были "прекрасные времена" с осужденным миллиардером Джеффри Эпштейном. Однако их отношения ухудшились после того, как бизнесмен нанял молодых женщин, которые работали в клубе Мар-а-Лаго, принадлежащих действующему президенту США.