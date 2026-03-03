Трамп рассказал Клинтону о "замечательных временах", которые он провел вместе с Эпштейном, — Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал законодателям, что у Дональда Трампа были "замечательные времена" с осужденным за сексуальные преступления миллиардером Джеффри Эпштейном.

Такие отношения Трампа с Эпштейном продолжались до тех пор, пока не испортились. Об этом Клинтон рассказал во время показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей, сообщает агентство Reuters.

Политик под присягой заявил слушателям, что Трамп упомянул Эпштейна еще более 20 лет назад. Это произошло на турнире по гольфу в 2002 или 2003 году, после того как Клинтон покинул пост, и за более чем десять лет до того, как Трампа избрали президентом Соединенных Штатов.

Бывший глава Белого дома поделился, что Трамп неизвестно как узнал о том, что тот летал на самолете Эпштейна. После этого он вспомнил о своей дружбе с миллиардером, объяснив причину их спора.

Відео дня

"Каким-то образом он (Дональд Трамп — ред.) узнал, что я летал на самолете Джеффри Эпштейна. Он сказал: "Знаешь, мы прекрасно проводили время вместе в течение многих лет, но поссорились из-за сделки с недвижимостью", — рассказал Клинтон.

Трамп заявил, что ухудшение отношений с Эпштейном произошло тогда, когда тот нанял молодых женщин, которые работали в клубе Мар-а-Лаго, принадлежащих действующему президенту США.

Однако, продолжая рассказ, Клинтон объяснил, что эти заявления Трампа не дали ему оснований думать, что тот может быть причастен к чему-то незаконному, связанному с Эпштейном. Как упоминает издание, и Клинтон, и Трамп заявляют, что якобы не видели никаких доказательств торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Бывший президент США также утверждал, что никогда не посещал остров Эпштейна, а также якобы не знал о том, что миллиардер посещал Белый дом по меньшей мере 17 раз в период с 1993 по 2001 годы — тогда, когда Клинтон был президентом.

Стоит отметить, что сам Трамп упоминается в "файлах Эпштейна": как писало издание BBC в декабре 2025 года, он знакомился с 14-летней девочкой в Мар-а-Лаго. Их якобы знакомил сам Эпштейн.

Ранее в CNN сообщили, что из "файлов Эпштейна" исчезли документы с обвинениями против Трампа.

Напомним, 28 февраля агентство Reuters рассказывало, что Клинтон наконец нарушил молчание относительно связей с Эпштейном.