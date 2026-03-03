Трамп розповів Клінтону про "чудові часи", які він провів разом з Епштейном, — Reuters

Колишній президент США Білл Клінтон розповів законодавцям, що у Дональда Трампа були "чудові часи" із засудженим за сексуальні злочини мільярдером Джеффрі Епштейном.

Такі стосунки Трампа з Епштейном тривали доти, доки не зіпсувалися. Про це Клінтон розповів під час свідчень перед Комітетом з нагляду Палати представників, повідомляє агентство Reuters.

Політик під присягою заявив слухачам, що Трамп згадав Епштейна ще понад 20 років тому. Це сталося на турнірі з гольфу в 2002 або 2003 році, після того як Клінтон залишив посаду, і за більш ніж десять років до того, як Трампа обрали президентом Сполучених Штатів.

Колишній глава Білого дому поділився, що Трамп невідомо як дізнався про те, що той літав на літаку Епштейна. Після цього він згадав про свою дружбу з мільярдером, пояснивши причину їхньої суперечки.

"Якимось чином він (Дональд Трамп — ред.) дізнався, що я літав на літаку Джеффрі Епштейна. Він сказав: "Знаєш, ми чудово проводили час разом протягом багатьох років, але посварилися через угоду з нерухомістю", — розповів Клінтон.

Трамп заявив, що погіршення стосунків з Епштейном сталося тоді, коли той найняв молодих жінок, які працювали у клубі Мар-а-Лаго, що належать чинному президенту США.

Однак, продовжуючи розповідь, Клінтон пояснив, що ці заяви Трампа не дали йому підстав думати, що той може бути причетним до чогось незаконного, пов'язаного з Епштейном. Як згадує видання, і Клінтон, і Трамп заявляють, що нібито не бачили жодних доказів торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Колишній президент США також стверджував, що ніколи не відвідував острів Епштейна, а також нібито не знав про те, що мільярдер відвідував Білий дім щонайменше 17 разів у період з 1993 по 2001 роки — тоді, коли Клінтон був президентом.

Варто зазначити, що сам Трамп згадується у "файлах Епштейна": як писало видання BBC у грудні 2025 року, він знайомився з 14-річною дівчинкою в Мар-а-Лаго. Їх нібито знайомив сам Епштейн.

Раніше у CNN повідомили, що з "файлів Епштейна" зникли документи зі звинуваченнями проти Трампа.

Нагадаємо, 28 лютого агентство Reuters розповідало, що Клінтон нарешті порушив мовчання щодо зв'язків з Епштейном.