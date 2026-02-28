Білл Клінтон нарешті порушив мовчання щодо зв'язків з Епштейном: "Нічого поганого не зробив"

42-й за рахунком президент США Білл Клінтон дав свідчення про свої зв'язки з Джеффрі Епштейном, заявивши про те, що він особисто "не зробив нічого поганого". Цей допит став "історичною подією".

Клінтон став першим чинним або колишнім президентом країни, який був змушений давати свідчення перед Конгресом США, і все через його "тісну дружбу" із засудженим сексуальним злочинцем Епштейном. Про це пише агентство Reuters.

Політик виступив на закритому засіданні перед Комітетом з нагляду Палати представників, на якому розповів, що нібито "не побачив нічого, що змусило б задуматися" тоді, коли він проводив дозвілля з Епштейном. У свідченнях він сказав, що не літав би на літаку покійного фінансиста, якби знав про його ймовірну торгівлю неповнолітніми дівчатами.

Сам колишній президент США щонайменше кілька разів літав літаком Епштейна ще на початку 2000-х років. Це сталося після того, як залишив посаду. Водночас файли у справі злочинця, оприлюднені раніше Міністерством юстиції, містить фотографії Клінтон із жінками, обличчя яких заретушовані.

Відео дня

Кадр з файлів Епштейна, на якому зображений Білл Клінтон

"Ми тут лише тому, що він так добре і так довго приховував це від усіх. Я нічого не бачив і нічого поганого не зробив", — стверджував під час засідання Білл Клінтон.

Як пише видання The Hill, і республіканці, і демократи високо оцінили співпрацю Клінтона під час "історичного" допиту. Він намагався відповісти на кожне поставлене запитання, навіть тоді, коли адвокат радив замовкнути.

Водночас політик, хоч і пішов на співпрацю, висловив своє незадоволення тим, що свідчити також викликали його дружину — колишню державну секретарку Гілларі Клінтон. Вона напередодні заявляла, що не пригадує взагалі, що коли-небудь бачилася з Епштейном, що викликало неоднозначне враження у присутніх. Заяви Гілларі Клінтон планують перевірити на правдивість.

Білл Клінтон у файлах Епштейна

Варто нагадати, що в опублікованих у грудні нових файлах Епштейна Білл Клінтон засвітився вже не вперше. Там його помітили зокрема на кадрі у компанії музиканта та актора Міка Джаггера, вокаліста гурту The Rolling Stones.

Білл Клінтон разом з Міком Джагером у файлах Епштейна

На іншому кадрі з цієї "пачки" файлів Білла Клінтона було зображено спільно з "королем попмузики" Майклом Джексоном, а також з американською акторкою та співачкою, солісткою гурту The Supremes Даяною Росс.

Білл Клінтон разом з Майклом Джексоном та Даяною Росс у файлах Епштейна

Нагадаємо, 26 лютого у Reuters повідомили, що гендиректор Всесвітнього економічного форуму пішов у відставку через зв'язки з Епштейном.

25 лютого видання CNN розповідало, що з файлів Епштейна зникли документи зі звинуваченнями проти Дональда Трампа.