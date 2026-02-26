Зв'язки з Епштейном: гендиректор Всесвітнього економічного форуму пішов у відставку

Президент і генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде оголосив про відставку після розслідування його контактів із Джеффрі Епштейном. Міністерство юстиції Сполучених Штатів опублікувало документи, які підтвердили його зустрічі та листування з фінансистом.

Всесвітній економічний форум розпочав незалежне розслідування його стосунків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Колишній міністр закордонних справ Норвегії Бренде, який став президентом ВЕФ у 2017 році, оголосив про своє рішення у заяві після інформації, оприлюдненої Міністерством юстиції США, повідомило інформаційне агентство Reuters.

"Після ретельного обмірковування я вирішив піти з посади президента та генерального директора Всесвітнього економічного форуму. Мій час тут, який тривав 8 з половиною років, був надзвичайно корисним", — сказав Бренде. У заяві не згадувалося про Епштейна.

Відео дня

Рішення Бренде піти у відставку відбулося після серії викриттів, пов'язаних з Епштейном, якого було засуджено у 2008 році. Ці викриття сколихнули бізнес- та політичну еліту. Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів, що стосуються Епштейна, який покінчив життя самогубством у в'язниці у 2019 році, очікуючи суду за федеральними звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Як Борге Бренде був зв'язаний з Епштейном

В інформації, оприлюдненої Мінюстом США йшлося, що норвежець тричі вечеряв з Епштейном, а також спілкувався з опальним фінансистом електронною поштою та текстовими повідомленнями.

"Я вдячний за неймовірну співпрацю з моїми колегами, партнерами та виборцями, і вважаю, що зараз саме час для Форуму продовжити свою важливу роботу без відволікаючих факторів", — додав Бренде.

Він заявив, що не знав про минуле та злочинну діяльність Епштейна до першої зустрічі з ним у 2018 році, і шкодує, що не розслідував його справу ретельніше. Андре Гоффманн та Ларрі Фінк, співголови женевського форуму, який організовує щорічний саміт у Давосі, заявили, що незалежне розслідування зв'язків Бренде з Епштейном, проведене зовнішнім юрисконсультом, завершилося. Співголови вказали, що обов'язки тимчасового президента та генерального директора виконуватиме Алоїс Цвінґі. Рада опікунів форуму контролюватиме передачу керівництва, включаючи план щодо визначення постійного наступника.

Нагадаємо, що серед матеріалів, оприлюднених Міністерством юстиції США у справі Джеффрі Епштейна, виявили відсутність десятків інтерв’ю ФБР. Ідеться більш ніж про 90 записів, які не відображені на сайті відомства. Зокрема це три допити жінки, що висувала звинувачення на адресу президента США Дональда Трампа.

Раніше ми також інформували, що в одній із доповідей зазначалося про зберігання Епштейном фотографій та жорстких дисків у шести орендованих складських приміщеннях на території США. Вони зберігались переважно у Флориді, у період з 2003 по 2019 рік.