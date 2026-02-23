Компромату набагато більше: Епштейн на території США сховав жорсткі диски з доказами (фото)

У сенсаційній доповіді йдеться про те, що Епштейн зберігав фотографії та жорсткі диски в шести складських приміщеннях по всій території США. Він орендував щонайменше шість приміщень, більшість із яких були у Флориді, і платив за них тисячі доларів у період із 2003 до 2019 року.

Джеффрі Епштейн приховував від влади США жорсткі диски і фотографії в декількох складських приміщеннях по всій країні. Влада США так і не виявила вміст шафок, що дає змогу припустити, що в них зберігалися докази, які раніше не публікувалися і фігурують у довгій низці злочинів Епштейна, пише The Telegraph.

Буквально "файли Епштейна", знайдені у нього вдома Фото: Соцсети

Журналісти отримали доступ до файлів і виписок за кредитними картками, в яких детально описувалися різні секретні місця, де Епштейн ховав комп'ютери, компакт-диски, фотографії та файли.

Його таємні сховища можуть дати відповіді на питання, що виникли після того, як влада давно підозрювала, що Епштейн отримував інсайдерську інформацію про рейди на його об'єкти нерухомості.

Відео дня

Колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер заявив раніше, що коли квартиру Джеффрі Епштейна обшукували 2005 року, там було "проведено ретельне прибирання".

Передбачається, що Епштейн наймав детективів для переміщення документів, фотографій і комп'ютерів на один зі своїх численних складів.

Виявлені виписки за кредитними картками свідчать про те, що тільки з січня по травень 2010 року він заплатив приватному детективному агентству Riley Kiraly 38 500 доларів.

Один зі складів Епштейна, забитий речами Фото: Соцсети

Серед речей, що зберігалися там, були комп'ютери з його приватного карибського острова Літл-Сент-Джеймс, які, як повідомляється, слідчим було наказано перемістити і стерти з них дані.

Співробітники обговорювали можливість вилучення комп'ютерів і компакт-дисків з його приватного острова та їх розміщення в секретних сховищах.

В електронних листах, оприлюднених Міністерством юстиції під час останніх публікацій, згадується передача складських приміщень між Епштейном і його спільниками.

У серпні 2009 року представник приватного детективного агентства Riley Kiraly звернувся до Епштейна по пораду про те, що робити з вмістом, замкненим в одній із квартир.

"У вихідні я дізнався, що адвокати позивача хочуть забрати в мене комп'ютери та документи, які я забрав із будинку Джеффа до видачі ордера на обшук. Вони зберігаються у мене на складі, і я хотів би дізнатися, що з ними робити", — запитував детектив і цікавився: віддати їх адвокату Епштейна, чи самому фінансисту.

Медіа-кімната в нью-йоркських апартментах Епштейна Фото: Соцсети

У 2009 році Епштейн надіслав електронного листа Біллу Райлі з компанії Riley Kiraly з питанням про фотографію неназваної особи.

"Ви збиралися надіслати мені копію фотографії [ім'я приховано]", — сказав Епштейн.

"Я думав, що в мене є копія на комп'ютері, але вона зберігається на складі разом з усім іншим. Я дістану її наступного разу, коли піду на склад", — відповів Райлі.

За наявними даними, один зі складів знаходився всього за кілька хвилин від будинку Епштейна в Нью-Йорку. А у Флориді він зняв комірку в барі Uncle Bob's 2003 року, і платив по 374,13 долара на місяць до березня 2015 року.

Принаймні, один з його складів у Флориді, який він використовував у період з 2009 по 2011 рік, був доступний для відвідувачів цілодобово і міг використовуватися для зберігання транспортних засобів. А також він писав, що хотів би зняти складське приміщення біля свого ранчо в Нью-Мексико.

На фотографіях, зроблених співробітниками 2012 року в одному з приміщень, видно меблі та картонні коробки, забиті мотлохом.

Незрозуміло, що сталося з вмістом кожного зі складів після того, як Епштейна знайшли мертвим 2019 року.

Журналісти вважають, що не всі файли Епштейна було знайдено Фото: Соцсети

У Флориді власники складських приміщень можуть виставляти на аукціон покинуті приміщення без оплати після 90 днів без оплати. Але якщо оренда якихось складів Джеффрі Епштейна все ще була оплачується, то десь можуть бути цілі коробки з компроматом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на ранчо Зорро Джеффрі Епштейна був побудований таємний крематорій. А саме ранчо ніколи толком не обшукували.

Раніше стало відомо, що нові документи щодо Джеффрі Епштейна ставлять під сумнів офіційну версію його смерті в серпні 2019 року.