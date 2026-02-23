Компромата намного больше: Эпштейн на территории США спрятал жесткие диски с уликами (фото)

В сенсационном докладе говорится, что Эпштейн хранил фотографии и жесткие диски в шести складских помещениях по всей территории США. Он арендовал как минимум шесть помещений, большинство из которых находились во Флориде, и платил за них тысячи долларов в период с 2003 по 2019 год.

Джеффри Эпштейн скрывал от властей США жесткие диски и фотографии в нескольких складских помещениях по всей стране. Власти США так и не обнаружили содержимое шкафчиков, что позволяет предположить, что в них хранились ранее не публиковавшиеся улики, фигурирующие в длинной череде преступлений Эпштейна, пишет The Telegraph.

Буквально "файлы Эпштейна", найденные у него дома Фото: Соцсети

Журналисты получили доступ к файлам и выпискам по кредитным картам, в которых подробно описывались различные секретные места, где Эпштейн прятал компьютеры, компакт-диски, фотографии и файлы.

Его тайные хранилища могут дать ответы на вопросы, возникшие после того, как власти давно подозревали, что Эпштейн получал инсайдерскую информацию о рейдах на его объекты недвижимости.

Бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер заявил ранее, что когда квартиру Джеффри Эпштейна обыскивали в 2005 году, там была "проведена тщательная уборка".

Предполагается, что Эпштейн нанимал детективов для перемещения документов, фотографий и компьютеров на один из своих многочисленных складов.

Обнаруженные выписки по кредитным картам свидетельствуют о том, что только с января по май 2010 года он заплатил частному детективному агентству Riley Kiraly 38 500 долларов.

Один из складов Эпштейна, забитый вещами Фото: Соцсети

В числе хранившихся там вещей были компьютеры с его частного карибского острова Литл-Сент-Джеймс, которые, как сообщается, следователям было приказано переместить и стереть с них данные.

Сотрудники обсуждали возможность изъятия компьютеров и компакт-дисков с его частного острова и их размещения в секретных хранилищах.

В электронных письмах, обнародованных Министерством юстиции в ходе последних публикаций, упоминается передача складских помещений между Эпштейном и его сообщниками.

В августе 2009 года представитель частного детективного агентства Riley Kiraly обратился к Эпштейну за советом о том, что делать с содержимым, запертым в одной из квартир.

"В выходные я узнал, что адвокаты истца хотят забрать у меня компьютеры и документы, которые я забрал из дома Джеффа до выдачи ордера на обыск. Они хранятся у меня на складе, и я хотел бы узнать, что с ними делать", — спрашивал детектив и интересовался: отдать их адвокату Эпштейна, или самому финансисту.

Медиа-комната в нью-йоркских апартментах Эпштейна Фото: Соцсети

В 2009 году Эпштейн отправил электронное письмо Биллу Райли из компании Riley Kiraly с вопросом о фотографии неназванного лица.

"Вы собирались прислать мне копию фотографии [имя скрыто]", — сказал Эпштейн.

"Я думал, что у меня есть копия на компьютере, но она хранится на складе вместе со всем остальным. Я достану ее в следующий раз, когда пойду на склад", — ответил Райли.

По имеющимся данным, один из складов находился всего в нескольких минутах от дома Эпштейна в Нью-Йорке. А во Флориде он снял ячейку в баре Uncle Bob's в 2003 году, и платил по 374,13 доллара в месяц до марта 2015 года.

По крайней мере, один из его складов во Флориде, который он использовал в период с 2009 по 2011 год, был доступен для посетителей круглосуточно и мог использоваться для хранения транспортных средств. А также он писал, что хотел бы снять складское помещение у своего ранчо в Нью-Мексико.

На фотографиях, сделанных сотрудниками в 2012 году в одном из помещений, видны мебель и картонные коробки, забитые хламом.

Неясно, что произошло с содержимым каждого из складов после того, как Эпштейн был найден мертвым в 2019 году.

Журналисты считают, что не все файлы Эпштейна были найдены Фото: Соцсети

Во Флориде владельцы складских помещений могут выставлять на аукцион брошенные помещения без оплаты после 90 дней без оплаты. Но если аренда каких-то складов Джеффри Эпштейна все еще была оплачивается, то где-то могут быть целые коробки с компроматом.

Напомним, ранее стало известно, что на ранчо Зорро Джеффри Эпштейна был построен тайный крематорий. А само ранчо никогда толком не обыскивали.

Ранее стало известно, что новые документы по Джеффри Эпштейну ставят под сомнение официальную версию его смерти в августе 2019 года.