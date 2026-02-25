З "файлів Епштейна" зникли документи зі звинуваченнями проти Трампа, — CNN

Серед оприлюднених Міністерством юстиції США документів у справі Джеффрі Епштейна виявлено відсутність десятків інтерв’ю ФБР. Зокрема, не вистачає трьох допитів, пов’язаних із жінкою, яка звинувачувала президента США Дональда Трампа.

Протягом тижнів після першої публікації багато документів. присвячених справам Епштейна, були видалені та знову додані на веб-сайт Міністерства юстиції США. Як повідомляє CNN, понад 90 із цих записів відсутні на вебсайті Міністерства юстиції.

Серед цих відсутніх записів є три інтерв'ю з жінкою, яка розповіла агентам, що Епштейн неодноразово знущався над нею, починаючи з приблизно 13 років. Також вона звинуватила Трампа у сексуальних домаганнях.

Законодавець-демократ вказав на зниклі документи, щоб поставити під сумнів обсяг оприлюднених Міністерством юстиції "файлів Епштейна". Також під сумнів ставиться те, чи дотримувалася адміністрація Трампа закону, який зобов'язує ФБР публікувати свої файли, пов'язані з Епштейном.

"У нас є людина, яка вижила, і висунула серйозні звинувачення проти президента. Але є низка документів, і, схоже, це інтерв’ю, які ФБР провело з цією людиною, яких немає, і до яких ми не маємо доступу", — сказав CNN член Палати представників Роберт Гарсія.

Трамп послідовно заперечував будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном. У своїй заяві Білий дім назвав звинувачення проти Трампа хибними та послався на попередню заяву Міністерства юстиції про те, що "деякі документи містять неправдиві та сенсаційні твердження проти президента Трампа".

Міністерство юстиції заперечило видалення будь-яких записів Епштейна та наголосило, що відомство дотримується закону.

"Ми нічого не видаляли, і, як ми завжди казали, всі відповідні документи були надані", — сказав речник Міністерства юстиції.

Нагадаємо, що Білл Гейтс публічно перепросив співробітників свого фонду за контакти з Джеффрі Епштейном. Він визнав, що ці зв’язки стали помилкою та зашкодили його репутації і роботі благодійної організації. Водночас мільярдер наголосив, що не має жодного стосунку до злочинів фінансиста.

Раніше ми також інформували, що Епштейн орендував щонайменше шести складських приміщень у різних штатах США, переважно у Флориді. Там він упродовж 2003–2019 років зберігав фотографії та жорсткі диски. За наявними даними, вміст цих сховищ так і не був виявлений правоохоронцями.