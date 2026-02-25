Из "файлов Эпштейна" исчезли документы с обвинениями против Трампа, — CNN

Среди обнародованных Министерством юстиции США документов по делу Джеффри Эпштейна обнаружено отсутствие десятков интервью ФБР. В частности, не хватает трех допросов, связанных с женщиной, которая обвиняла президента США Дональда Трампа.

В течение недель после первой публикации многие документы, посвященные делам Эпштейна, были удалены и снова добавлены на веб-сайт Министерства юстиции США. Как сообщает CNN, более 90 из этих записей отсутствуют на веб-сайте Министерства юстиции.

Среди этих недостающих записей есть три интервью с женщиной, которая рассказала агентам, что Эпштейн неоднократно издевался над ней, начиная с примерно 13 лет. Также она обвинила Трампа в сексуальных домогательствах.

Законодатель-демократ указал на пропавшие документы, чтобы поставить под сомнение объем обнародованных Министерством юстиции "файлов Эпштейна". Также под сомнение ставится то, придерживалась ли администрация Трампа закона, который обязывает ФБР публиковать свои файлы, связанные с Эпштейном.

"У нас есть человек, который выжил, и выдвинул серьезные обвинения против президента. Но есть ряд документов, и, похоже, это интервью, которые ФБР провело с этим человеком, которых нет, и к которым мы не имеем доступа", — сказал CNN член Палаты представителей Роберт Гарсия.

Трамп последовательно отрицал любые правонарушения, связанные с Эпштейном. В своем заявлении Белый дом назвал обвинения против Трампа ложными и сослался на предыдущее заявление Министерства юстиции о том, что "некоторые документы содержат ложные и сенсационные утверждения против президента Трампа".

Министерство юстиции отрицает удаление каких-либо записей Эпштейна и подчеркнуло, что ведомство придерживается закона.

"Мы ничего не удаляли, и, как мы всегда говорили, все соответствующие документы были предоставлены", — сказал спикер Министерства юстиции.

Напомним, что Билл Гейтс публично извинился перед сотрудниками своего фонда за контакты с Джеффри Эпштейном. Он признал, что эти связи стали ошибкой и навредили его репутации и работе благотворительной организации. В то же время миллиардер подчеркнул, что не имеет никакого отношения к преступлениям финансиста.

Ранее мы также информировали, что Эпштейн арендовал не менее шести складских помещений в разных штатах США, преимущественно во Флориде. Там он в течение 2003-2019 годов хранил фотографии и жесткие диски. По имеющимся данным, содержимое этих хранилищ так и не было обнаружено правоохранителями.