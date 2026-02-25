Физик и любительница бриджа: Билл Гейтс признался в двух романах с россиянками

Миллиардер принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои связи с Джеффри Эпштейном, признав, что совершил ошибки, которые бросили тень и на него самого и на филантропическую группу. Но при этом Билл Гейтс настаивает, что не участвовал в преступлениях Эпштейна. И это финансист использовал его романы с россиянками для шантажа.

На встрече с избирателями 24 февраля соучредитель Microsoft признал, что у него было два романа с россиянками. Но заявил, что ничего противозаконного в этом не было, точнее, он в этом "не видел ничего противозаконного", сказал Гейтс согласно записи, с которой ознакомилась газета The Wall Street Journal.

Гейтс заявил, что изображения в недавно рассекреченных файлах Эпштейна, на которых он изображен с женщинами, лица которых засекречены, были фотографиями, которые Эпштейн просил его сделать вместе с помощниками Эпштейна после их встреч.

То самое фото с сотрудницей Эпштейна

"Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами, женщинами из его окружения", — сказал Гейтс.

"Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с сексуальным преступником", — сказал Гейтс: "Я приношу извинения другим людям, которые оказались втянуты в это из-за моей ошибки".

Миллиардер рассказал, что встречался с Эпштейном начиная с 2011 года, спустя годы после того, как Эпштейн в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции. Гейтс заявил, что знал о некоем "18-месячном периоде", ограничивавшем поездки Эпштейна, но сказал, что не проверил должным образом его биографию. Гейтс заявил, что продолжал встречаться с Эпштейном даже после того, как его тогдашняя жена Мелинда Френч Гейтс выразила обеспокоенность в 2013 году.

"Зная то, что я знаю сейчас, ситуация, знаете ли, в сто раз хуже не только с точки зрения его прошлых преступлений, но и потому, что теперь ясно, что он продолжал совершать противоправные действия", — сказал Гейтс сотрудникам. Говоря о своей бывшей жене, он добавил: "Следует отдать ей должное, она всегда была несколько скептически настроена по отношению к делу Эпштейна".

Гейтс сообщил сотрудникам, что продолжал встречаться с Эпштейном в течение 2014 года, летал с ним на частном самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. "Я никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна", — заверил он.

Он сказал, что Эпштейн "рассказывал о своих близких отношениях со многими миллиардерами, особенно с миллиардерами с Уолл-стрит", и что он мог помочь собрать деньги на такие цели, как глобальное здравоохранение.

Гейтс сказал, что поскольку на этих встречах присутствовали и другие влиятельные люди, это "облегчило мне ощущение, что ситуация нормализована". Он сказал, что понимает, что его связь с Эпштейном также помогла сексуальному преступнику улучшить свою репутацию.

Фото Билла Гейтса и уже бывшего принца Эндрю из файлов Эпштейна Фото: Соцсети

Гейтс признал, что его связи с Эпштейном и недавно обнародованные электронные письма из архивов Министерства юстиции бросили тень на Фонд Гейтса и его репутацию.

"Это определенно противоречит ценностям и целям Фонда. А наша работа очень чувствительна к репутации. Я имею в виду, что люди могут выбирать, сотрудничать с нами или нет", — сказал миллиардер.

Представитель Фонда Гейтса заявил, что Гейтс проводит встречи с общественностью дважды в год, и он "откровенно говорил, подробно отвечая на несколько вопросов, и взял на себя ответственность за свои действия".

Среди недавно обнародованных электронных писем были два сообщения, которые Эпштейн отправил сам себе в июле 2013 года. Они, по всей видимости, представляют собой черновики, оформленные как заявление об отставке от тогдашнего научного советника Гейтса Бориса Николича. Во втором письме упоминался "супружеский конфликт" Гейтса, и говорилось, что автор способствовал "незаконным связям".

На встрече с избирателями Гейтс откровенно рассказал о своей личной жизни и признал, что изменял жене с россиянками.

"У меня были романы, один с россиянкой, которая профессионально играла в бридж. С ней я познакомился на турнирах по бриджу, и один с российской ученой: физиком-ядерщиком, с которой я познакомился в деловой сфере", — сказал он сотрудникам.

Гейтс заявил, что Николич, который был близок как к Гейтсу, так и к Эпштейну, знал об этих романах и рассказал о них Эпштейну. Физик работала в одной из компаний Гейтса, хотя неясно, был ли у него этот роман, когда она работала у него.

Билл Гейт с в итоге развелся с Мелиндой Гейтс Фото: 1TV.GE

Ранее в этом месяце издание The Wall Street Journal сообщило, что Эпштейн вмешался в переговоры, связанные с уходом Николича из личного офиса Гейтса, и выдвинул обвинения в том, что Гейтс имел внебрачные связи, когда заключал сделку об уходе. В своем заявлении Николич ранее сообщил журналистам, что электронные письма от июля 2013 года "не были написаны от моего имени или по моей просьбе".

Журналисты отметили, что Джеффри Эпштейн использовал информацию о романах Гейтса, чтобы ему угрожать. Так, с картежницей-любительницей бриджа, Гейтс познакомился примерно в 2010 году, когда ей было около 20 лет. Эпштейн познакомился с ней в 2013 году и позже оплатил ей обучение в школе программирования. В 2017 году Эпштейн отправил Гейтсу электронное письмо с просьбой, чтобы ему возместили стоимость курса.

В электронном письме Николичу от 4 июля 2013 года Эпштейн написал: "Билл рискует превратиться из самого богатого человека в самого большого лицемера, Мелинда — в посмешище, а обещания в результате исчезнут". Эпштейн продолжил, назвав двух женщин, с которыми у Гейтса были романы, заявив, что они "рискуют стать сенсациями в одночасье".

Гейтс заявил на встрече с избирателями, что 2014 год был последним годом, когда он встречался с Эпштейном, хотя были некоторые "второстепенные вопросы", которые поднимал Эпштейн. "После этого он продолжал писать мне электронные письма", — сказал Гейтс, добавив, что не отвечал.

