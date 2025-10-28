Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Билл Гейтс: скандалы и биография. Чем известен миллиардер к 70 годам (фото, видео)

Билл Гейтс биография факты о билле гейтсе
Билл Гейтс | Фото: Getty Images

28 октября 2025-го Биллу Гейтсу исполняется 70 лет. Основатель Microsoft с состоянием в $106,4 входит в список самых богатых людей мира, согласно Forbes. Вспоминаем достижения, скандалы и факты о личной жизни предпринимателя.

В последние годы Гейтс посвятил себя благотворительности, вложив десятки миллиардов в решение глобальных проблем. Но также его имя всплывало в контексте громких скандалов: начиная от развода и измен до связей с Эпштейном. Фокус собрал примечательные события из жизни бизнесмена.

Как Билл Гейтс заработал свои деньги

Он родился в 1955 году в Сиэтле и с юных лет увлекался программированием. В 1975 году вместе с Полом Алленом основал компанию Microsoft, бросив ради этого учебу в Гарварде. Их главная идея заключалась в создании массового ПО для зарождающегося рынка персональных компьютеров.

Сделка с IBM в 1980 году решила судьбу бренда. Microsoft предоставила для их нового ПК операционную систему MS-DOS, но, по настоянию Гейтса, сохранила за собой право продавать ее и другим производителям. Шаг оказался гениальным: MS-DOS быстро стала отраслевым стандартом, а Microsoft — лидером рынка. Релиз Windows в 1985 году и последующее расширение в область офисных утилит окончательно закрепили успех компании.

Відео дня
Билл Гейтс не боялся выгорания в 1984 году и вот почему (репортаж CNBC)

Огромное состояние Гейтса базируется на его технологическом видении и деловой хватке. В отличие от конкурентов, делавших ставку на "железо", он раньше многих осознал нераскрытый потенциал программного обеспечения и его прибыльности. Агрессивное лицензирование, инновационный интерфейс и не только — все это обеспечило корпорации доминирующую позицию в сфере десктопных ОС.

Отчасти поэтому в мае 1998 года против IT-гиганта открыли антимонопольное дело. Иск был подан после "войны браузеров" — Internet Explorer стал крайне популярен, потому что поставлялся бесплатно вместе с Windows. В результате их главный конкурент Netscape потерпел коллапс.

В 2000 году Гейтс отошел от управления компанией, чтобы сосредоточиться на филантропии через свой фонд. Сегодня недвижимость и все, что составляет финансовые активы миллиардера, уже почти не зависит от Microsoft. Его доля в компании составляет менее 1%, а состояние диверсифицировано: значительная его часть подконтрольна инвестиционной компании Cascade Investment.

Билл Гейтс в молодости
Билл Гейтс в молодости
Фото: Getty Images

Развод, роман с сотрудниками и остров Эпштейна

Публичный образ Гейтса серьезно пошатнулся после его развода с Мелиндой Френч Гейтс в 2021 году. Вскоре после этого вышли расследования, в которых сообщалось о "сомнительном поведении" предпринимателя. Он неоднократно проявлял неуместный интерес к сотрудницам Microsoft и своего благотворительного фонда.

Например, в 2006 году, будучи председателем совета директоров Microsoft, он после презентации одной из сотрудниц сразу же написал ей на почту, приглашая на ужин. А в 2007-2008 годах, по словам другой женщины, работавшей в фонде, он вполголоса предложил ей поужинать вместе во время коктейльной вечеринки в рамках рабочей поездки.

В 2020 году Гейтс покинул совет директоров Microsoft. Как позже выяснилось, это произошло на фоне расследования, начатого управленцами в 2019 году после того, как одна из сотрудниц сообщила о своей интимной связи с Гейтсом, имевшей место в 2000 году. Представитель Гейтса заявлял, что уход не был связан с этим делом.

Однако главным фактором, который, по словам его бывшей супруги Мелинды, повлиял на ее решение о разводе, стали связи Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. По данным The New York Times, они общались с 2011 года и неоднократно были замечены вместе: Гейтс летал на самолете Эпштейна и посещал его таунхаус в Манхэттене. Билл Гейтс позже признал, что контакт с Эпштейном был "огромной ошибкой", объяснив ситуацию надеждами на привлечение средств для своего фонда.

джеффри эпштейн
Джеффри Эпштейн
Фото: Getty Images

Теории заговора о COVID-19

Во время пандемии Билл Гейтс, активно финансировавший разработку вакцин, стал центральной фигурой многочисленных теорий заговора. Его обвиняли в попытках "чипировать" население и других неэтичных планах. В недавнем интервью Associated Press он признался, что был "ошеломлен" абсурдностью этих обвинений, особенно на фоне реальных успехов вакцинации.

Он выразил надежду, что со временем эти теории утихнут, но с сожалением отметил, что для осознания ценности вакцин людям, похоже, "приходится увидеть смерти", как это происходит в Африке, где отказ от прививок моментально приводит к трагическим последствиям.

Линус Торвальдс
Линус Торвальдс
Фото: Getty Images

Историческая встреча с Линусом Торвальдсом

Еще одним событием, привлекшим внимание IT-сообщества, стала первая в истории встреча Билла Гейтса с создателем Linux Линусом Торвальдсом в июне 2025 года. Десятилетиями они были идеологическими противниками: Гейтс олицетворял мир проприетарного коммерческого софта, а Торвальдс — свободного и открытого. Их встречу за ужином организовал технический директором Microsoft Azure Марк Руссинович.

Как рассказал сам Торвальдс в интервью, ужин прошел "очень приятно", но разговоры об операционных системах почти не велись.

"Билл с энтузиазмом рассказывал о своей благотворительной деятельности в Африке и о ядерной энергетике", — поделился Линус.

В качестве подарка Торвальдс, чье новое хобби — сборка гитарных педалей, вручил всем присутствующим по "паршивой гитарной педали". По его словам, это была своего рода шутка, так как никто из них, включая Гейтса, не играет на гитаре.

билл гейтс и его бывшая жена
Билл и Мелинда Гейтсы
Фото: Getty Images

Наследие и благотворительность: что дальше?

Несмотря на противоречивые скандалы, Билл Гейтс остается одним из крупнейших филантропов в истории. В эссе, приуроченном к 25-летию своего фонда, он объявил о новом амбициозном плане. Вдохновившись цитатой Эндрю Карнеги "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным", Гейтс решил отдать практически все свое состояние на благотворительность в течение следующих 20 лет.

За первые 25 лет фонд потратил более $100 млрд. В следующие два десятилетия эта сумма удвоится и превысит $200 млрд. А 31 декабря 2045 года Gates Foundation закроет свои двери навсегда. Основными целями на этот период станут искоренение предотвратимых детских и материнских смертей, борьба со смертельными инфекционными заболеваниями, такими как малярия, ВИЧ и туберкулез, а также помощь сотням миллионов людей в преодолении бедности.

"Я настроен решительно и сделаю все, чтобы фраза "он умер богатым" не была сказана обо мне после моей смерти", — написал Гейтс.

Раньше Фокус сообщал, что Microsoft блокирует Израилю доступ к искусственному интеллекту. Технологический гигант прекратил доступ элитного подразделения армии "Израиля" к облачным хранилищам и искусственному интеллекту. Решение связано с разоблачением программы массовой слежки за палестинцами, которая хранила данные на серверах Microsoft.