Билл Гейтс: скандалы и биография. Чем известен миллиардер к 70 годам (фото, видео)

28 октября 2025-го Биллу Гейтсу исполняется 70 лет. Основатель Microsoft с состоянием в $106,4 входит в список самых богатых людей мира, согласно Forbes. Вспоминаем достижения, скандалы и факты о личной жизни предпринимателя.

В последние годы Гейтс посвятил себя благотворительности, вложив десятки миллиардов в решение глобальных проблем. Но также его имя всплывало в контексте громких скандалов: начиная от развода и измен до связей с Эпштейном. Фокус собрал примечательные события из жизни бизнесмена.

Как Билл Гейтс заработал свои деньги

Он родился в 1955 году в Сиэтле и с юных лет увлекался программированием. В 1975 году вместе с Полом Алленом основал компанию Microsoft, бросив ради этого учебу в Гарварде. Их главная идея заключалась в создании массового ПО для зарождающегося рынка персональных компьютеров.

Сделка с IBM в 1980 году решила судьбу бренда. Microsoft предоставила для их нового ПК операционную систему MS-DOS, но, по настоянию Гейтса, сохранила за собой право продавать ее и другим производителям. Шаг оказался гениальным: MS-DOS быстро стала отраслевым стандартом, а Microsoft — лидером рынка. Релиз Windows в 1985 году и последующее расширение в область офисных утилит окончательно закрепили успех компании.

Билл Гейтс не боялся выгорания в 1984 году и вот почему (репортаж CNBC)

Огромное состояние Гейтса базируется на его технологическом видении и деловой хватке. В отличие от конкурентов, делавших ставку на "железо", он раньше многих осознал нераскрытый потенциал программного обеспечения и его прибыльности. Агрессивное лицензирование, инновационный интерфейс и не только — все это обеспечило корпорации доминирующую позицию в сфере десктопных ОС.

Отчасти поэтому в мае 1998 года против IT-гиганта открыли антимонопольное дело. Иск был подан после "войны браузеров" — Internet Explorer стал крайне популярен, потому что поставлялся бесплатно вместе с Windows. В результате их главный конкурент Netscape потерпел коллапс.

В 2000 году Гейтс отошел от управления компанией, чтобы сосредоточиться на филантропии через свой фонд. Сегодня недвижимость и все, что составляет финансовые активы миллиардера, уже почти не зависит от Microsoft. Его доля в компании составляет менее 1%, а состояние диверсифицировано: значительная его часть подконтрольна инвестиционной компании Cascade Investment.

Билл Гейтс в молодости Фото: Getty Images

Развод, роман с сотрудниками и остров Эпштейна

Публичный образ Гейтса серьезно пошатнулся после его развода с Мелиндой Френч Гейтс в 2021 году. Вскоре после этого вышли расследования, в которых сообщалось о "сомнительном поведении" предпринимателя. Он неоднократно проявлял неуместный интерес к сотрудницам Microsoft и своего благотворительного фонда.

Например, в 2006 году, будучи председателем совета директоров Microsoft, он после презентации одной из сотрудниц сразу же написал ей на почту, приглашая на ужин. А в 2007-2008 годах, по словам другой женщины, работавшей в фонде, он вполголоса предложил ей поужинать вместе во время коктейльной вечеринки в рамках рабочей поездки.

В 2020 году Гейтс покинул совет директоров Microsoft. Как позже выяснилось, это произошло на фоне расследования, начатого управленцами в 2019 году после того, как одна из сотрудниц сообщила о своей интимной связи с Гейтсом, имевшей место в 2000 году. Представитель Гейтса заявлял, что уход не был связан с этим делом.

Однако главным фактором, который, по словам его бывшей супруги Мелинды, повлиял на ее решение о разводе, стали связи Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. По данным The New York Times, они общались с 2011 года и неоднократно были замечены вместе: Гейтс летал на самолете Эпштейна и посещал его таунхаус в Манхэттене. Билл Гейтс позже признал, что контакт с Эпштейном был "огромной ошибкой", объяснив ситуацию надеждами на привлечение средств для своего фонда.

Джеффри Эпштейн Фото: Getty Images

Теории заговора о COVID-19

Во время пандемии Билл Гейтс, активно финансировавший разработку вакцин, стал центральной фигурой многочисленных теорий заговора. Его обвиняли в попытках "чипировать" население и других неэтичных планах. В недавнем интервью Associated Press он признался, что был "ошеломлен" абсурдностью этих обвинений, особенно на фоне реальных успехов вакцинации.

Он выразил надежду, что со временем эти теории утихнут, но с сожалением отметил, что для осознания ценности вакцин людям, похоже, "приходится увидеть смерти", как это происходит в Африке, где отказ от прививок моментально приводит к трагическим последствиям.

Линус Торвальдс Фото: Getty Images

Историческая встреча с Линусом Торвальдсом

Еще одним событием, привлекшим внимание IT-сообщества, стала первая в истории встреча Билла Гейтса с создателем Linux Линусом Торвальдсом в июне 2025 года. Десятилетиями они были идеологическими противниками: Гейтс олицетворял мир проприетарного коммерческого софта, а Торвальдс — свободного и открытого. Их встречу за ужином организовал технический директором Microsoft Azure Марк Руссинович.

Как рассказал сам Торвальдс в интервью, ужин прошел "очень приятно", но разговоры об операционных системах почти не велись.

"Билл с энтузиазмом рассказывал о своей благотворительной деятельности в Африке и о ядерной энергетике", — поделился Линус.

В качестве подарка Торвальдс, чье новое хобби — сборка гитарных педалей, вручил всем присутствующим по "паршивой гитарной педали". По его словам, это была своего рода шутка, так как никто из них, включая Гейтса, не играет на гитаре.

Билл и Мелинда Гейтсы Фото: Getty Images

Наследие и благотворительность: что дальше?

Несмотря на противоречивые скандалы, Билл Гейтс остается одним из крупнейших филантропов в истории. В эссе, приуроченном к 25-летию своего фонда, он объявил о новом амбициозном плане. Вдохновившись цитатой Эндрю Карнеги "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным", Гейтс решил отдать практически все свое состояние на благотворительность в течение следующих 20 лет.

За первые 25 лет фонд потратил более $100 млрд. В следующие два десятилетия эта сумма удвоится и превысит $200 млрд. А 31 декабря 2045 года Gates Foundation закроет свои двери навсегда. Основными целями на этот период станут искоренение предотвратимых детских и материнских смертей, борьба со смертельными инфекционными заболеваниями, такими как малярия, ВИЧ и туберкулез, а также помощь сотням миллионов людей в преодолении бедности.

"Я настроен решительно и сделаю все, чтобы фраза "он умер богатым" не была сказана обо мне после моей смерти", — написал Гейтс.

