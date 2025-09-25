Microsoft блокирует Израилю доступ к искусственному интеллекту: раскрыта программа массовой слежки за палестинцами, — Guardian

Технологический гигант прекратил доступ элитного подразделения армии "Израиля" к облачным хранилищам и искусственному интеллекту. Решение связано с разоблачением программы массовой слежки за палестинцами, которая хранила данные на серверах Microsoft.

Как сообщает издание The Guardian, компания Microsoft заблокировала армии обороны "Израиля" использование своих технологий для массовой слежки. Решение касается подразделения 8200, элитного разведывательного агентства, которое нарушило условия использования услуг.

"Мы не предоставляем технологии для содействия массовому наблюдению за гражданским населением", — заявил вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит во внутреннем письме к сотрудникам.

Инцидент произошел после расследования, опубликованного The Guardian в августе 2024 года вместе с изданиями +972 Magazine и Local Call. Журналисты обнаружили, что облачная платформа Azure использовалась для хранения перехваченных телефонных звонков палестинцев.

"Подразделение 8200 хранило около 8000 терабайт данных в центре обработки Microsoft в "Нидерландах", — сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Microsoft немедленно начала внешнее расследование после публикации материалов. Компания Covington & Burling провела проверку, которая подтвердила факт нарушения условий предоставления услуг.

"Мы обнаружили доказательства, подтверждающие некоторые элементы репортажей Guardian", — сообщил высокопоставленный руководитель Microsoft министерству обороны "Израиля".

Разведывательное агентство использовало специально разработанную область на платформе Azure для анализа миллионов звонков палестинцев. Внутри подразделения даже использовали лозунг "Миллион звонков в час", что отражало масштабы программы.

Система наблюдения сначала работала на "Западном берегу реки Иордан", но впоследствии ее применили во время кампании в "Секторе Газа". Данные с платформы использовали для подготовки авиаударов.

Microsoft полностью прекратила доступ подразделения 8200 к облачным хранилищам и услугам искусственного интеллекта. Однако более широкие коммерческие отношения с армией обороны "Израиля" остались нетронутыми.

Это первый известный случай, когда американская технологическая компания прекращает сотрудничество с израильскими военными с начала конфликта в "Газе". Решение вызвало беспокойство относительно политики хранения конфиденциальных военных данных за рубежом.

"Наша проверка продолжается", — добавил Брэд Смит, выразив благодарность журналистам The Guardian за раскрытие информации.

Напомним, что в мае 2024 года Microsoft уже проводила проверку использования ее технологий армией "Израиля", но тогда не нашла нарушений. Новая проверка была инициирована после августовских публикаций о масштабной системе слежки.

