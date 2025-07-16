Искусственный интеллект теперь может видеть все, что вы делаете на экране: как это работает (фото)

Компания Microsoft выпустила обновление Copilot Vision для Windows Insiders, которое позволяет инструменту искусственного интеллекта (ИИ) видеть все, что находится на экране компьютера.

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Получив доступ к вашему рабочему столу, Copilot будет видеть то, что вы видите, и обсуждать это с вами в режиме реального времени, сообщили в Microsoft. Таким образом ИИ может помочь проанализировать контент на экране и ответить на ваши вопросы.

"Получите советы по совершенствованию вашего творческого проекта, помощь в улучшении вашего резюме или рекомендации при навигации по новой игре", — говорится в заявлении Microsoft.

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Чтобы запустить функцию, вам нужно нажать значок очков в редакторе, выбрать рабочий стол, которым вы хотите поделиться, и задать вопрос Copilot. Чтобы остановить совместный доступ, нажмите "Стоп" или "X" в редакторе.

"Когда вы разговариваете с Copilot и хотите предоставить дополнительный контекст того, над чем работаете, просто нажмите на иконку очков и покажите свой экран", — добавили в компании.

Напомним, искусственный интеллект Gemini получил доступ к сторонним приложениям на телефонах, включая такие приложения, как Messages и WhatsApp.

Также сообщалось, что компания OpenAI близка к выпуску собственного браузера на базе искусственного интеллекта, который бросит вызов Google Chrome.