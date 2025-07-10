Прощай Google: создатели ChatGPT выпустят собственный браузер на базе ИИ, — Reuters

Компания OpenAI близка к выпуску собственного браузера на базе искусственного интеллекта (ИИ), который бросит вызов Google Chrome.

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Запуск браузера запланирован на ближайшие недели, а его целью является использование ИИ для фундаментального изменения способа просмотра веб-страниц пользователями, рассказали Reuters три человека, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, браузер OpenAI разработан таким образом, чтобы некоторые взаимодействия с пользователем происходили в пределах родного интерфейса чата, подобного ChatGPT, вместо перехода на веб-сайты.

Один из собеседников издания также добавил, что браузер является частью более широкой стратегии OpenAI по интеграции своих услуг в личную и рабочую жизнь потребителей. Ожидается, что компания сможет напрямую интегрировать свои агенты ИИ в веб-просмотр, что позволит браузеру выполнять задачи от имени пользователя, такие как бронирование или заполнение форм.

Два источника сообщили, что браузер OpenAI построен на базе Chromium, собственного кода браузера с открытым исходным кодом Google. В прошлом году OpenAI также наняла двух давних вице-президентов Google, которые были частью первоначальной команды, разработавшей Google Chrome.

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Позже, в апреле, руководитель OpenAI заявил, что компания будет заинтересована в покупке Chrome, если антимонопольным органам удастся добиться продажи. При этом Google не сообщала о намерении продавать Chrome.

Напомним, компания NVIDIA представила технологию, способную радикально улучшить работу моделей искусственного интеллекта.

Фокус также писал о том, что ученые создали систему ИИ под названием Centaur, способную с удивительной точностью имитировать принятие решений человеком.