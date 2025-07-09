Искусственный интеллект начал читать все ваши сообщения: можно ли его заблокировать

С 7 июля искусственный интеллект (ИИ) Gemini получил доступ к сторонним приложениям на телефонах, включая такие приложения, как Messages и WhatsApp.

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Google утверждает, что обновление "полезно для пользователей", поскольку телефоны Android теперь могут использовать Gemini для выполнения различных ежедневных задач, в частности, отправки сообщений, совершения звонков и установки таймеров, даже когда активность в программах Gemini выключена, сообщает Forbes.

Как отмечают в издании, хотя Google обещает, что при нормальных обстоятельствах Gemini не может читать личные переписки, с "помощью" Google Assistant или приложения Utilities он все же может просматривать ваши сообщения (включая фото), читать и отвечать на ваши уведомления в WhatsApp и многое другое.

Авторы статьи отметили, что теоретически, вам нужно сказать Gemini, чтобы он получил доступ к WhatsApp, предложив ИИ-ассистенту прочитать или ответить на сообщения. Но технически искусственный интеллект не лишен доступа к приложениям.

Можно ли выключить Gemini

Недавно Google разослала электронное письмо, в котором информировала пользователей об обновлении, однако в нем не содержится никаких указаний относительно того, как избежать изменений, пишет Ars Technica. В письме было сказано, что пользователи могут блокировать приложения, с которыми взаимодействует Gemini, но даже в этих случаях данные сохраняются в течение 72 часов.

"Нигде в электронном письме или ни на одной странице поддержки Google не рассказывал, как удалить все интеграции Gemini с моего телефона", — отметил автор публикации.

В свою очередь эксперты портала Tuta предположили, что Google, возможно, встраивает Gemini в Android, так же как Microsoft сделала это с Internet Explorer в Windows. Отключение активности в приложении Gemini, вероятно, предотвратит сбор данных, когда приложения неактивны.

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В статье также сказано, что если приложение Gemini еще не установлено, оно также не установится автоматически после 7 июля. Однако некоторые телефоны могут получить обновление системы, которое заменит старую функцию Google Assistant на Gemini. Одним из способов решения проблемы является полное удаление Gemini с устройства, однако специалисты не советуют делать это без соответствующих знаний.

"Полное удаление Gemini несколько сложное, и это должен делать только тот, кто кое-что знает об Android", — отметили эксперты.

Напомним, мобильное приложение Signal сознательно отказалось от внедрения ИИ и персонализированной рекламы.

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