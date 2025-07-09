Штучний інтелект почав читати всі ваші повідомлення: чи можна його заблокувати

З 7 липня штучний інтелект (ШІ) Gemini отримав доступ до сторонніх програм на телефонах, включаючи такі застосунки, як Messages та WhatsApp.

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Google стверджує, що оновлення "корисне для користувачів", оскільки телефони Android тепер можуть використовувати Gemini для виконання різних щоденних завдань, зокрема, надсилання повідомлень, здійснення дзвінків та встановлення таймерів, навіть коли активність у програмах Gemini вимкнена, повідомляє Forbes.

Як зазначають у виданні, хоча Google обіцяє, що за нормальних обставин Gemini не може читати особисті листування, з "допомогою" Google Assistant або програми Utilities він все ж може переглядати ваші повідомлення (включаючи фото), читати і відповідати на ваші сповіщення в WhatsApp і багато іншого.

Автори статті наголосили, що теоретично, вам потрібно сказати Gemini, щоб він отримав доступ до WhatsApp, запропонувавши ШІ-асистенту прочитати або відповісти на повідомлення. Але технічно штучний інтелект не позбавлений доступу до застосунків.

Чи можна вимкнути Gemini

Нещодавно Google розіслала електронний лист, у якому інформувала користувачів про оновлення, проте в ньому не міститься жодних вказівок щодо того, як уникнути змін, пише Ars Technica. У листі було сказано, що користувачі можуть блокувати програми, з якими взаємодіє Gemini, але навіть у цих випадках дані зберігаються протягом 72 годин.

"Ніде в електронному листі чи на жодній сторінці підтримки Google не розповідав, як видалити всі інтеграції Gemini з мого телефону", — зазначив автор публікації.

Своєю чергою експерти порталу Tuta припустили, що Google, можливо, вбудовує Gemini в Android, так само як Microsoft зробила це з Internet Explorer у Windows. Вимкнення активності в додатку Gemini, ймовірно, запобіжить збору даних, коли застосунки неактивні.

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У статті також сказано, що якщо застосунок Gemini ще не встановлено, він також не встановиться автоматично після 7 липня. Однак деякі телефони можуть отримати оновлення системи, яке замінить стару функцію Google Assistant на Gemini. Одним зі способів розв'язання проблеми є повне видалення Gemini з пристрою, проте спеціалісти не рядять робити це без відповідних знань.

"Повне видалення Gemini дещо складне, і це має робити лише той, хто дещо знає про Android", — наголосили експерти.

Нагадаємо, мобільний застосунок Signal свідомо відмовився від впровадження ШІ та персоналізованої реклами.

Фокус також писав про те, що штучний інтелект Grok від Ілона Маска, було інтегровано в месенджер Telegram.