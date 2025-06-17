Не потрібно ніякого ШІ: про що попередили користувачів популярного месенджера

Мобільний застосунок Signal відмовився від впровадження штучного інтелекту (ШІ) і персоналізованої реклами у свій функціонал.

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Популярний месенджер не має наміру слідувати тенденції в галузі, заявила президентка Signal Мередіт Вітакер в X. На додаток до цього вона прикріпила скриншот із сайту Європейського центру цифрових прав (NOYB), де йдеться про те, що WhatsApp може використовувати особисті дані з Instagram і Facebook для реклами.

Публікація Мередіт Вітакер в X Фото: Скриншот

"Ми обіцяємо, що не буде ні безладного штучного інтелекту, ні стеження реклами — нічого, що б не робила решта індустрії. Ми ведемо, ми не слідуємо", — зазначила Вітакер.

Реклама у WhatsApp: що говорить NOYB

Днем раніше Meta оголосила, що хоче запровадити рекламу у WhatsApp, яка базуватиметься на персональних даних із Facebook та Instagram. Однак це рішення суперечить законам ЄС, зазначили в NOYB.

Ухваливши новий Закон про цифрові ринки (DMA), ЄС пообіцяв обмежити домінування великих технологічних монополій. DMA вимагає добровільної згоди користувача, коли компанії хочуть пов'язати дані між сервісами. Аналогічно регламент ЄС GDPR вимагає "добровільної" згоди для персоналізованої реклами.

Це означає, що користувачі повинні мати можливість сказати "так" або "ні". Однак наразі Meta не дозволяє цього в Instagram і Facebook. Замість цього вона ввела так звану модель Pay or Okay, коли користувачі повинні платити, якщо вони хочуть сказати "ні" рекламі. У NOYB вважають, що Meta застосує той самий підхід у WhatsApp.

"Meta робить рівно протилежне тому, що вимагає законодавство ЄС. Дані її різних платформ зв'язуються, а користувачі відстежуються для реклами без будь-якого реального вибору. Без вільно наданої згоди зв'язування даних і показ персоналізованої реклами явно незаконні", — сказав голова NOYB Макс Шремс.

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У статті також згадується про те, що кілька тижнів тому Meta оголосила, що буде використовувати персональні дані всіх користувачів ЄС для навчання ШІ, не питаючи згоди.

"Signal працює так само добре, як WhatsApp, але є некомерційним і фінансується за кошт пожертвувань. Ми очікуємо, що спроба Meta показати рекламу в WhatsApp призведе до наступного великого відтоку користувачів у Signal", — підсумував Шремс.

Нагадаємо, листування користувачів застосунку Meta AI було виставлено на загальний огляд. Ба більше, було розкрито Instagram-акаунти авторів запитів.

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