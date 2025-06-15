Ніхто не навчав: у поведінці ШІ виявили несподівану рису, притаманну людям

Вчені з Китайської академії наук і Південнокитайського технологічного університету в Гуанчжоу довели, що великі мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT або Gemini, можуть спонтанно розпізнавати і класифікувати речі подібно до того, як це роблять люди.

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Метою вчених було з'ясувати, чи можуть LLM визначати речі на основі функції, емоцій, навколишнього середовища тощо. Результати дослідження дають змогу припустити, що ШІ здатний відображати ключові аспекти мислення людей без явного навчання цьому, пише газета South China Morning Post (SCMP).

"Розуміння того, як люди концептуалізують і класифікують природні об'єкти, дає критично важливе уявлення про сприйняття і пізнання", — йдеться в науковій статті.

Під час дослідження вчені давали ШІ "нестандартні" завдання, використовуючи або текст (для ChatGPT-3.5), або зображення (для Gemini Pro Vision). Для цього вони зібрали 4,7 мільйона відповідей на 1 854 природні об'єкти (собаки, стільці, яблука та автомобілі).

Вони виявили, що LLM створили шістдесят шість параметрів, щоб упорядкувати об'єкти так само, як це роблять люди. Ці параметри виходять за рамки базових категорій (як-от "їжа") і охоплюють складні характеристики, як-от текстура, емоційна значущість і придатність для дітей.

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Дослідники також виявили, що "мислення" мультимодальних моделей (що поєднують текст і зображення) ще більше нагадує людське мислення, оскільки ШІ опрацьовує візуальні та семантичні характеристики одночасно.

Крім того, команда виявила, що дані сканування мозку (нейровізуалізації) показали збіг між тим, як ШІ і людський мозок реагують на об'єкти.

Нагадаємо, дослідники виявили, що групи LLM можуть спонтанно "вигадувати" свої соціальні норми і мову без людини.

Також повідомлялося, що вчені виявили схожість чат-ботів на основі штучного інтелекту з людьми, які страждають на афазію.