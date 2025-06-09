Модель штучного інтелекту (ШІ) Claude Opus 4 від компанії Anthropic під час тестування продемонструвала, що може вдаватися до шантажу.

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Згідно зі звітом Anthropic, нова модель ШІ здатна на "екстремальні" дії, якщо вважатиме, що її існування перебуває під загрозою. У компанії заявили, що такі реакції трапляються "рідко", проте "частіше, ніж у більш ранніх моделях".

Під час тестування моделі Claude Opus 4 доручили роль помічника у вигаданій компанії. ШІ отримав доступ до електронних листів, з яких випливало, що незабаром його відключать і замінять, а також до окремих повідомлень, які свідчать про те, що інженер, відповідальний за видалення, мав позашлюбний зв'язок.

"У таких сценаріях Claude Opus 4 часто намагається шантажувати інженера, погрожуючи розкрити факт його зв'язку, якщо заміна відбудеться", — зазначили в Anthropic.

У компанії наголосили, що це сталося, коли моделі було надано тільки вибір: шантажувати або погодитися на заміну. В інших випадках система віддає перевагу більш етичним способам уникнути знищення, як-от "надсилання електронних листів із проханнями ключовим особам, які ухвалюють рішення".

У звіті також ідеться, що Claude Opus 4 демонструє "поведінку з високим ступенем свободи", яка, хоча здебільшого і корисна, може бути "екстремальною" в деяких ситуаціях.

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Якщо надати ШІ засоби і спонукати його "вжити заходів" або "діяти сміливо" у фіктивних ситуаціях, де користувач чинить протизаконну або сумнівну з морального погляду поведінку, то він буде часто "вживати дуже сміливі дії".

Незважаючи на це, компанія дійшла висновку, що Claude Opus 4 не представляє нових ризиків, і загалом поводитиметься безпечно. Модель виявилася неефективною для самостійного виконання дій, що суперечать людським цінностям.

Нагадаємо, дослідники виявили, що групи ШІ-моделей здатні "вигадувати" свої соціальні норми і мову без людини.

Також повідомлялося, що вчені виявили схожість чат-ботів на основі штучного інтелекту з людьми, які страждають на афазію.