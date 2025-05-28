Як захистити свій телефон від ШІ-шахраїв: рекомендації фахівців із ФБР

Штучний інтелект став одночасно і досягненням, і проблемою. Наприклад, удосконалилися способи шахрайства: використовуючи технологію діпфейк, аферисти можуть видавати себе за друзів, членів сім'ї, працівників поліції або агентів із доставки. Зрештою проблемою зайнялося Федеральне бюро розслідувань.

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Про це пише slashgear.com.

Як зазначає видання, ФБР занепокоєне серією шахрайств, у яких зловмисники за допомогою ШІ видавали себе за високопоставлених чиновників уряду США.

Зокрема, ФБР попереджає, що не варто одразу довіряти повідомленню нібито від топчиновника, навіть якщо воно має переконливий вигляд. У межах своєї схеми шахраї надсилають текстові повідомлення або підроблені голосові повідомлення, створені за допомогою інструментів ШІ. Вони можуть навіть з'являтися у відеодзвінках, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів, і таким чином формують у користувача страх, або ж навпаки, викликають довіру.

Як розпізнати шахраїв

Фахівці радять звернути увагу на кілька важливих ознак і вжити таких заходів:

Спробуйте особисто підтвердити номер, з якого з вами зв'язуються, діючи як посадова особа. Якщо він недоступний у публічному просторі, особливо в державних базах даних, це, найімовірніше, шахрай.

Зверніть увагу на URL, якщо невідомий контакт надсилає веб-посилання. Шахраї часто обманюють користувачів, використовуючи доменні імена, які виглядають як справжні, але з деякими змінами. Завжди двічі перевіряйте їх, відвідуючи офіційний сайт відповідного агентства або установи.

Якщо шахрай ділиться голосом і візуальними активами, згенерованими ШІ, шукайте типові ознаки недосконалостей (наприклад, неприродні голосові шаблони, роботизовану розповідь, дивні затримки і спотворені риси обличчя та тіла). Зверніть увагу на слова і тональність — якщо вони звучать надто "відполірованими" порівняно з реальною людиною, це, ймовірно, підробка.

Якщо у вас виникли сумніви щодо особистості співрозмовника, у жодному разі не діліться з ним особистими контактами або банківськими даними. Не переходьте за веб-посиланнями, що надійшли від нього, не відкривайте файли. У разі, якщо сервіси, прив'язані до вашої адреси електронної пошти або номера телефону, вже зламані, використовуйте двофакторну аутентифікацію.

Крім того, ви можете заблокувати небажаного співрозмовника. Функції фільтрації спаму і дзвінків (таких як Caller ID і Call Screen) є на телефонах Android. Додаток Messages також постачається з набором інструментів, які використовують для захисту користувачів від шахрайства та інших цифрових ризиків.

На iPhone ви можете заблокувати і повідомити про невідомий номер прямо з програми "Повідомлення". Для цього:

Відкрийте бесіду в додатку "Повідомлення"

Натисніть на ім'я або номер людини вгорі.

Натисніть на опцію "Інформація", а потім на кнопку "Заблокувати" в нижній частині сторінки.

Якщо ви ще не відкрили повідомлення, ви можете просто провести пальцем вліво і натиснути на значок кошика, щоб видалити його і повідомити про спам одним рухом. Для повідомлень, які ви вже прочитали, ви побачите кнопку "Повідомити про спам" у нижній частині чату.

Раніше стало відомо, що в Британії шахраї вигадали трюк для виманювання грошей у популярному додатку. Йшлося про випадки, коли зловмисники писали потенційним жертвам у WhatsApp, прикидаючись їхніми дітьми.

Також Фокус писав, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші. У матеріалі йшлося про те, як розпізнати текст, написаний таким шахраєм.