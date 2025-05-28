Как защитить свой телефон от ИИ-мошенников: рекомендации специалистов из ФБР

Искусственный интеллект стал одновременно и достижением, и проблемой. Например, усовершенствовались способы мошенничества: используя технологию дипфейк, аферисты могут выдавать себя за друзей, членов семьи, сотрудников полиции или агентов по доставке. В конце концов проблемой занялось Федеральное бюро расследований.

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Об этом пишет slashgear.com.

Как отмечает издание, ФБР обеспокоено серией мошенничеств, в которых злоумышленники с помощью ИИ выдавали себя за высокопоставленных чиновников правительства США.

В частности, ФБР предупреждает, что не стоит сразу доверять сообщению якобы от топ-чиновника, даже оно если выглядит убедительно. В рамках своей схемы мошенники отправляют текстовые сообщения или поддельные голосовые сообщения, созданные с помощью инструментов ИИ. Они могут даже появляться в видеозвонках, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, и таким образом формируют у пользователя страх, или же наоборот, вызывают доверие.

Как распознать мошенников

Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных признаков и предпринять такие меры:

Попробуйте лично подтвердить номер, с которого с вами связываются, действуя как должностное лицо. Если он недоступен в публичном пространстве, особенно в государственных базах данных, это, скорее всего, мошенник.

Обратите внимание на URL, если неизвестный контакт отправляет веб-ссылку. Мошенники часто обманывают пользователей, используя доменные имена, которые выглядят как настоящие, но с некоторыми изменениями. Всегда дважды проверяйте их, посещая официальный сайт соответствующего агентства или учреждения.

Если мошенник делится голосом и визуальными активами, сгенерированными ИИ, ищите типичные признаки несовершенств (например, неестественные голосовые шаблоны, роботизированный рассказ, странные задержки и искаженные черты лица и тела). Обратите внимание на слова и тональность – если они звучат слишком «отполированными» по сравнению с реальным человеком, это, вероятно, подделка.

Если у вас возникли сомнения относительно личности собеседника, не в коем случае не делитесь с ним личными контактами или банковскими данными. Не переходите по пришедшим от него веб-ссылкам, не открывайте файлы. В случае, если сервисы, привязанные к вашему адресу электронной почты или номеру телефона, уже взломаны, используйте двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, вы можете заблокировать нежелательного собеседника. Функции фильтрации спама и звонков (таких как Caller ID и Call Screen) есть на телефонах Android. Приложение Messages также поставляется с набором инструментов, которые используют для защиты пользователей от мошенничества и других цифровых рисков.

На iPhone вы можете заблокировать и сообщить о неизвестном номере прямо из приложения «Сообщения». Для этого:

Откройте беседу в приложении «Сообщения»

Нажмите на имя или номер человека вверху.

Нажмите на опцию «Информация», а затем на кнопку «Заблокировать» в нижней части страницы.

Если вы еще не открыли сообщение, вы можете просто провести пальцем влево и нажать на значок корзины, чтобы удалить его и сообщить о спаме одним движением. Для сообщений, которые вы уже прочитали, вы увидите кнопку «Сообщить о спаме» в нижней части чата.

Ранее стало известно, что в Британии мошенники придумали трюк для выманивания денег в популярном приложении. Речь шла о случаях, когда злоумышленники писали потенциальным жертвам в WhatsApp, притворяясь их детьми.

Также Фокус писал, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги. В материале речь шла о том, как распознать текст, написанный таким мошенником.