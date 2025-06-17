Не нужно никакого ИИ: о чем предупредили пользователей популярного мессенджера

Мобильное приложение Signal отказалось от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и персонализированной рекламы в свой функционал.

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Популярный мессенджер не намерен следовать тенденции в отрасли, заявила президент Signal Мередит Уитакер в X. В дополнение к этому она прикрепила скриншот с сайта Европейского центра цифровых прав (NOYB), где говорится, что WhatsApp может использовать личные данные из Instagram и Facebook для рекламы.

Публикация Мередит Уитакер в X Фото: Скриншот

"Мы обещаем, что не будет ни беспорядочного искусственного интеллекта, ни следящей рекламы — ничего, что бы ни делала остальная индустрия. Мы ведем, мы не следуем", — отметила Уитакер.

Реклама в WhatsApp: что говорит NOYB

Днем ранее Meta объявила, что хочет ввести рекламу в WhatsApp, которая будет основана на персональных данных из Facebook и Instagram. Однако это решение противоречит законам ЕС, отметили в NOYB.

Приняв новый Закон о цифровых рынках (DMA), ЕС пообещал ограничить доминирование крупных технологических монополий. DMA требует добровольного согласия пользователя, когда компании хотят связать данные между сервисами. Аналогичным образом, регламент ЕС GDPR требует "добровольного" согласия для персонализированной рекламы.

Это значит, что пользователи должны иметь возможность сказать "да" или "нет". Однако в настоящее время Meta не позволяет этого в Instagram и Facebook. Вместо этого она ввела так называемую модель Pay or Okay, когда пользователи должны платить, если они хотят сказать "нет" рекламе. В NOYB полагают, что Meta применит тот же подход в WhatsApp.

"Meta делает ровно противоположное тому, что требует законодательство ЕС. Данные ее различных платформ связываются, а пользователи отслеживаются для рекламы без какого-либо реального выбора. Без свободно предоставленного согласия связывание данных и показ персонализированной рекламы явно незаконны", — сказал председатель NOYB Макс Шремс.

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В статье также упоминается о том, что несколько недель назад Meta объявила, что будет использовать персональные данные всех пользователей ЕС для обучения ИИ, не спрашивая согласия.

"Signal работает так же хорошо, как WhatsApp, но является некоммерческим и финансируется за счет пожертвований. Мы ожидаем, что попытка Meta показать рекламу в WhatsApp приведет к следующему большому оттоку пользователей в Signal", — заключил Шремс.

Напомним, переписки пользователей приложения Meta AI были выставлены на всеобщее обозрение. Более того, были раскрыты Instagram-аккаунты авторов запросов.

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