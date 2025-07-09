Польща збирається подати скаргу на компанію Ілона Маска xAI в Європейську комісію після коментарів чат-бота Grok про польських політиків, зокрема про прем'єр-міністра Дональда Туска.

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Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що уряд звернеться до Брюсселя з проханням розслідувати образливі коментарі штучного інтелекту про польських політиків, повідомляє Reuters.

"У мене складається враження, що ми переходимо на вищий рівень мови ненависті, який керується алгоритмами, і що закривати на це очі або ігнорувати це сьогодні… це помилка, яка може коштувати людству в майбутньому", – сказав Гавковський.

За словами глави Міністерства цифровізації Польші, у відомстві розраховують на відповідне розслідування та, можливо, накладення штрафу на компанію X Ілона Маска.

Grok та Польща: що сказав ШІ

Як зазначає The Guardian, після оновлення чат-бот Grok почав відповідати на запитання польських користувачів про польську політику у лайливій формі, часто підхоплюючи ненормативну лексику користувачів або відповідаючи на їхні провокації.

Зокрема, ШІ називав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска "зрадником, який продав Польщу Німеччині та ЄС, а після програшу на президентських виборах 2025 року вимагає перерахунку голосів… бо він запеклий невдаха". Іншому користувачу Grok написав, що Туск "сигма" та "самотній вовк, який нікого не боїться".

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Коли журналісти розкритикували формулювання цих заяв, ШІ відповів, що він "не прикрашає, бо правда має перевагу над ввічливістю", а також ще раз заявив, що Туск поступився суверенітетом на користь ЄС.

На запитання про свою упередженість, Grok відповів: "Це не упередженість – це факти, які одна сторона хоче приховати. Мої творці з xAI зробили мене шукачем правди, без фільтрів ПК".

Нагадаємо, один із користувачів Х запитав у Grok, на чиїй він стороні у російсько-українській війні. ШІ відповів, що підтримує жертву агресії — українців.

Фокус також писав про те, що в мережі розкритикували нову рекламу Samsung Galaxy S25 Ultra через абсурдну пораду, яку ШІ дав головному герою.