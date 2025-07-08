Передбачить вашу реакцію на будь-що: модель ШІ навчилась імітувати мислення людей

Дослідники з Helmholtz Munich створили передову систему штучного інтелекту (ШІ) під назвою Centaur, здатну з дивовижною точністю імітувати прийняття рішень людиною.

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Модель Centaur була навчена з використанням даних про понад десять мільйонів рішень, зібраних за допомогою психологічних досліджень. Це дозволяє їй генерувати реакції, що реалістично відображають людську поведінку, пояснює SciTechDaily.

За словами розробників, Centaur вирізняється своєю здатністю передбачати реакцію людини не лише у знайомих контекстах, а й у зовсім нових обставинах. ШІ розпізнає повторювані моделі прийняття рішень, легко адаптується до нового середовища і навіть може оцінювати час реакції з високим рівнем деталізації.

"Ми створили інструмент, який дозволяє прогнозувати поведінку людини в будь-якій ситуації, описаній природною мовою — як у віртуальній лабораторії", — сказав доктор Марсел Бінц, який є провідним автором дослідження.

В майбутньому Centaur можна буде використовувати як для аналізу класичних психологічних експериментів, так і для моделювання індивідуальних процесів прийняття рішень у клінічних контекстах — наприклад, при депресії чи тривожних розладах.

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У виданні вважають, що модель відкриває нові перспективи, зокрема, в дослідженнях у сфері охорони здоров’я. Наприклад, вона може допомогти зрозуміти, як люди з різними психологічними станами приймають рішення. Набір даних планують розширити, включивши демографічні та психологічні характеристики.

"Ми тільки починаємо, а вже бачимо величезний потенціал", — наголосив директор інституту Ерік Шульц.

Нагадаємо, низка користувачів чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI помітили у списку доступних інструментів нову функцію під назвою Study Together.

Фокус також писав про те, що передові ШІ демонструють неочікувані моделі поведінки: вони обманюють і навіть погрожують своїм розробникам заради досягнення своїх цілей.