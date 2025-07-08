Людей обурила "неадекватна" реклама ШІ від Samsung: що з нею не так (відео)

Компанія Samsung випустила рекламу Galaxy S25 Ultra, в якій демонструються можливості Gemini Live — функції яка дає змогу спілкуватися з ШІ-асистентом у реальному часі, використовуючи камеру. Відео викликало шквал критики через пораду, яку дав штучний інтелект.

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Суть реклами полягає в тому, що хлопець додав забагато цукру до свого соусу для пасти та спитав у ШІ, що йому робити. У відповідь він отримав неочікувану пораду приготувати "смачне печиво" зі свого солодкого соусу, зазначає колумністка газети The Guardian Емма Беддінгтон.

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На відео юнак виконує інструкції ШІ — додати у солодку суміш масло, перемішати та випікати 10 хвилин. В кінці він куштує печиво, виглядаючи задоволеним своєю роботою. Однак багато користувачів скептично віднеслись як до запропонованого рецепту, так і до самої ідеї спекти печиво замість пасти.

"Замість того, щоб у люті викинути телефон у вікно, юнак здається незрозуміло захопленим ("Солодко!") і виконує відверто неадекватні інструкції", — зазначила Беддінгтон.

Інші коментатори вказали на те, що проблему можна було розв’язати, просто відсипавши зайвий цукор. Ще одне логічне рішення — збільшити частку інших інгредієнтів, щоб досягти потрібних пропорцій.

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Люди відзначали й інші проблеми. По-перше, додавання масла до миски з соусом — це не рецепт печива. По-друге, соуси для пасти зазвичай містять цибулю та часник, що робить з них погану основу для печива.

"У якому всесвіті штучного інтелекту печиво виправляє помилку з соусом для пасти? Тож, коли друзі приходять на вечерю і кажуть: "Ми не можемо дочекатися тих спагеті, про які ви нам казали", ви скажете… "Ось, хочете печиво з червоним помідором?" Б'юся об заклад, що ШІ також написав цю рекламу", — обурився один з коментаторів.

Нагадаємо, компанії все частіше використовують генеративний ШІ, щоб скоротити витрати часу та грошей, однак низка підприємців отримали більше проблем та витрат, ніж очікували.

Фокус також писав про те, що гурт The Velvet Sundown, повністю створений за допомогою штучного інтелекту, лише за два тижні зібрав понад 300 тисяч слухачів.