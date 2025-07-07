Хотіли заощадити, а отримали збитки: заміна людей на ШІ дала неочікуваний результат

Компанії все частіше використовують генеративний штучний інтелект, як от ChatGPT від OpenAI чи Google Gemini, щоб скоротити витрати часу та грошей. Однак низка підприємців отримали більше проблем та витрат, ніж очікували.

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За останні шість-вісім місяців Софі Ворнер, співвласниця агентства цифрового маркетингу Create Designs, помітила сплеск запитів на допомогу від клієнтів, які звернулися до ШІ для швидкого розв'язання проблеми, але зіткнулися з труднощами, пише BBC.

Раніше клієнти Create Designs зазвичай скаржились на проблеми із сайтом або хотіли запровадити нові функції. Тепер вони все частіше використовують ChatGPT і звертаються до компанії, щоб виправити його помилки, які призводять до збоїв та вразливості перед хакерськими атаками.

Ворнер розповіла про одного клієнта, який замість того, щоб вручну оновлювати інформацію про заходи на своєму сайті, що зайняло б 15 хвилин, звернувся до ChatGPT за простішим рішенням. В результаті ШІ припустився помилки, яка коштувала компанії близько 360 фунтів стерлінгів, а сам бізнес був недоступний протягом трьох днів.

"Процес виправлення цих помилок займає набагато більше часу, ніж якби з самого початку зверталися до фахівців", — сказала співвласниця Create Designs.

Вона також зазначила, що штучний інтелект рідко враховує унікальну ідентичність бренду, цільову демографічну групу чи дизайн, орієнтований на конверсію. Як результат, значна частина результатів виглядає шаблонно і насправді може зашкодити репутації чи ефективності бренду.

Своїм досвідом також поділилась менеджерка з продуктового маркетингу Сара Скідд. До неї звернулося контент-агентство з проханням терміново переробити текст вебсайту, створений за допомогою генеративного ШІ для клієнта з готельного бізнесу. Рішення, яке мало заощадити компанії кошти, не виправдало себе.

Текст, створений штучним інтелектом виявився надто банальним, та не виконував своїх функцій — заінтригувати та продати. Жінка витратила близько 20 годин на переписування, беручи 100 доларів за годину. Зі свого досвіду вона вважає, що перехід компаній на ШІ не є загрозою для хороших копірайтерів.

"Можливо, я наївна, але я думаю, що якщо ти дуже вправний, то в тебе не буде проблем. У мене є знайомі, які сказали, що зараз це 90% їхньої роботи. Отже, не тільки я заробляю на таких помилках", — сказала Скідд.

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Копірайтерка Кашіш Барот також розповіла, що редагує контент, написаний штучним інтелектом для клієнтів зі США, щоб зробити його більш "людським" та видалити шаблонні реченя, які створюють враження, що вони написані ШІ.

"Штучний інтелект справді змушує всіх думати, що це робота за кілька хвилин. Однак гарне редагування, як і написання текстів, потребує часу", — наголосила Барот.

Професор Фен Лі, заступник декана з досліджень та інновацій у Байєсській бізнес-школі, підтвердив, що деякі компанії надто оптимістичні щодо можливостей сучасних інструментів ШІ. Він зазначив, що штучний інтелект може галюцинувати — генерувати контент, який є недоречним, вигаданим або суперечливим.

"Ми бачили, як компанії створюють низькоякісний контент для вебсайтів або впроваджують помилковий код, який ламає критично важливі системи. Неефективне впровадження може призвести до репутаційної шкоди та неочікуваних витрат", — наголосив Лі.

Нагадаємо, передові штучного інтелекту демонструють неочікувані моделі поведінки: вони обманюють і навіть погрожують своїм розробникам заради досягнення своїх цілей.