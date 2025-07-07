Хотели сэкономить, а получили убытки: замена людей на ИИ дала неожиданный результат

Компании все чаще используют генеративный искусственный интеллект, например ChatGPT от OpenAI или Google Gemini, чтобы сократить затраты времени и денег. Однако ряд предпринимателей получили больше проблем и расходов, чем ожидали.

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За последние шесть-восемь месяцев Софи Уорнер, совладелица агентства цифрового маркетинга Create Designs, заметила всплеск запросов на помощь от клиентов, которые обратились к ИИ для быстрого решения проблемы, но столкнулись с трудностями, пишет BBC.

Ранее клиенты Create Designs обычно жаловались на проблемы с сайтом или хотели внедрить новые функции. Теперь они все чаще используют ChatGPT и обращаются в компанию, чтобы исправить его ошибки, которые приводят к сбоям и уязвимости перед хакерскими атаками.

Ворнер рассказала об одном клиенте, который вместо того, чтобы вручную обновлять информацию о мероприятиях на своем сайте, что заняло бы 15 минут, обратился к ChatGPT за более простым решением. В результате ИИ допустил ошибку, которая стоила компании около 360 фунтов стерлингов, а сам бизнес был недоступен в течение трех дней.

"Процесс исправления этих ошибок занимает гораздо больше времени, чем если бы с самого начала обращались к специалистам", — сказала совладелица Create Designs.

Она также отметила, что искусственный интеллект редко учитывает уникальную идентичность бренда, целевую демографическую группу или дизайн, ориентированный на конверсию. Как результат, значительная часть результатов выглядит шаблонно и на самом деле может повредить репутации или эффективности бренда.

Своим опытом также поделилась менеджер по продуктовому маркетингу Сара Скидд. К ней обратилось контент-агентство с просьбой срочно переделать текст веб-сайта, созданный с помощью генеративного ИИ для клиента из гостиничного бизнеса. Решение, которое должно было сэкономить компании средства, не оправдало себя.

Текст, созданный искусственным интеллектом оказался слишком банальным, и не выполнял своих функций — заинтриговать и продать. Женщина потратила около 20 часов на переписывание, беря 100 долларов в час. Из своего опыта она считает, что переход компаний на ИИ не является угрозой для хороших копирайтеров.

"Возможно, я наивна, но я думаю, что если ты очень умелый, то у тебя не будет проблем. У меня есть знакомые, которые сказали, что сейчас это 90% их работы. Значит, не только я зарабатываю на таких ошибках", — сказала Скидд.

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Копирайтер Кашиш Барот также рассказала, что редактирует контент, написанный искусственным интеллектом для клиентов из США, чтобы сделать его более "человеческим" и удалить шаблонные предложения, которые создают впечатление, что они написаны ИИ.

"Искусственный интеллект действительно заставляет всех думать, что это работа за несколько минут. Однако хорошее редактирование, как и написание текстов, требует времени", — подчеркнула Барот.

Профессор Фэн Ли, заместитель декана по исследованиям и инновациям в Байесской бизнес-школе, подтвердил, что некоторые компании слишком оптимистичны в отношении возможностей современных инструментов ИИ. Он отметил, что искусственный интеллект может галлюцинировать — генерировать контент, который является неуместным, вымышленным или противоречивым.

"Мы видели, как компании создают низкокачественный контент для веб-сайтов или внедряют ошибочный код, который ломает критически важные системы. Неэффективное внедрение может привести к репутационному ущербу и неожиданным расходам", — подчеркнул Ли.

Напомним, передовые искусственного интеллекта демонстрируют неожиданные модели поведения: они обманывают и даже угрожают своим разработчикам ради достижения своих целей.