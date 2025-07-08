ChatGPT тестує нову таємничу функцію: дехто вже бачить в ній небезпеку (фото)

Низка користувачів чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT від OpenAI помітили у списку доступних інструментів нову функцію під назвою «Навчання разом» (Study Together).

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Цей режим, ймовірно, є способом чат-бота стати кращим освітнім інструментом, вважають експерти порталу TechCrunch. Повідомляється, що він ставить більше запитань і вимагає від людини відповідей.

В ChatGPT помітили функцію Study Together Фото: Reddit

Деякі користувачі вже цікавляться, чи буде OpenAI вводити режим, у якому більше однієї людини зможуть приєднатися до чату в режимі навчальної групи. В компанії не відповіли на запит журналістів з цього приводу.

"OpenAI офіційно не оголосила, коли та чи буде Study Together доступним для всіх користувачів, або чи вимагатиме він ChatGPT Plus", — повідомив ChatGPT.

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Як зазначають у виданні, нова функція цікава, оскільки ChatGPT вже активно використовується в сфері освіти. Вчителі послуговуються ШІ для таких речей, як складання планів уроків, а учні можуть використовувати його як репетитора або для написання своїх робіт

Дехто вже навіть припустив, що ChatGPT може "вбити" вищу освіту. Проте експерти видання також вважають, що "Навчання разом" може бути способом для ChatGPT заохочувати корисне використання, водночас запобігаючи спискуванню.

Нагадаємо, в США студентка подала офіційну скаргу до бізнес-школи, повідомивши про використання ШІ та інші проблеми зі стилем викладання. Вона вимагає відшкодування вартості навчання на цьому курсі — понад 8000 доларів.

Фокус також писав про те, що передові штучного інтелекту демонструють неочікувані моделі поведінки: вони обманюють і навіть погрожують своїм розробникам заради досягнення своїх цілей.