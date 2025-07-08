ChatGPT тестирует новую таинственную функцию: некоторые уже видят в ней опасность (фото)

Ряд пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от OpenAI заметили в списке доступных инструментов новую функцию под названием "Обучение вместе" (Study Together).

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Этот режим, вероятно, является способом чат-бота стать лучшим образовательным инструментом, считают эксперты портала TechCrunch. Сообщается, что он задает больше вопросов и требует от человека ответов.

В ChatGPT заметили функцию Study Together Фото: Reddit

Некоторые пользователи уже интересуются, будет ли OpenAI вводить режим, в котором более одного человека смогут присоединиться к чату в режиме учебной группы. В компании не ответили на запрос журналистов по этому поводу.

"OpenAI официально не объявила, когда и будет ли Study Together доступным для всех пользователей, или потребует ли он ChatGPT Plus", — сообщил ChatGPT.

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Как отмечают в издании, новая функция интересна, поскольку ChatGPT уже активно используется в сфере образования. Учителя пользуются ИИ для таких вещей, как составление планов уроков, а ученики могут использовать его в качестве репетитора или для написания своих работ

Некоторые уже даже предположили, что ChatGPT может "убить" высшее образование. Однако эксперты издания также считают, что "Обучение вместе" может быть способом для ChatGPT поощрять полезное использование, одновременно предотвращая списывание.

Напомним, в США студентка подала официальную жалобу в бизнес-школу, сообщив об использовании ИИ и других проблемах со стилем преподавания. Она требует возмещения стоимости обучения на этом курсе — более 8000 долларов.

Фокус также писал о том, что передовые искусственного интеллекта демонстрируют неожиданные модели поведения: они обманывают и даже угрожают своим разработчикам ради достижения своих целей.