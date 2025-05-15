Студенты считают то, что профессора облегчают себе работу с помощью ИИ, лицемерием. Однако статистика показывает, что ChatGPT все больше закрепляется в роли помощника для преподавателей.

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Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 14 мая.

В феврале Элла Стейплтон, которая в то время училась на старшем курсе в Северо-Восточном университете, просматривала конспекты лекций по курсу организационного поведения, когда наткнулась на нечто странное. Внутри составленного профессором документа остался запрос к ChatGPT: "Расширь охват всех сфер. Будь более детальным и конкретным". После этого был указан список черт лидерства, каждая из которых имела определение и примеры в формате маркированного списка.

Стейплтон поняла, что материалы готовил искусственный интеллект, но решила "покопаться" еще. Просмотрев презентации профессора, она заметила и другие признаки: искаженный текст, фотографии офисных работников с "лишними" частями тела и очевидные орфографические ошибки.

Студентка была разочарована. Учитывая стоимость обучения и репутацию вуза, она рассчитывала на образование самого высокого уровня. Этот курс был обязательным для ее дополнительной специализации по бизнесу, а его учебная программа запрещала "академически нечестную деятельность", в том числе использование ИИ.

"Он говорит нам не использовать его, а потом сам его использует", — подчеркнула возмущенная девушка.

Стейплтон подавала официальную жалобу в бизнес-школу, сообщив об использовании ИИ и других проблемах со стилем преподавания. Она требует возмещения стоимости обучения на этом курсе — более 8000 долларов.

Другой случай произошел осенью 2024 года. 22-летняя Мари (имя изменено по просьбе девушки) написала эссе на 3 страницы для онлайн-курса по антропологии в Университете Южного Нью-Гемпшира. Она получила самую высокую оценку, но все равно осталась разочарованной. В разделе комментариев ее профессор случайно опубликовала переписку с ChatGPT. Преподавательница предоставила ИИ параметры оценивания и попросила написать "действительно хороший отзыв" на работу студентки.

"С моей точки зрения, профессор даже не прочитала ничего из того, что я написала", — поделилась Мари.

Она отметила, что может понять соблазн обратиться к ИИ, ведь для многих ее преподавателей работа в университете является "третьей". Кроме того, во внимании нуждаются сотни студентов. Однако Мари почувствовала себя оскорбленной, поэтому решила поговорить с профессором во время онлайн-встречи в Zoom. Преподавательница объяснила, что читала все эссе, а ChatGPT использовала только как ориентир с разрешения руководства.

Журналисты поговорили с преподавателями, и те объяснили, что используют ИИ как инструмент для повышения качества образования, а не наоборот. Они рассказали, что ChatGPT и подобные помогают экономить время, чтобы больше часов выделять на консультации студентов. Искусственный интеллект выступает для профессоров как автоматизированный ассистент, который уменьшает их рабочую нагрузку.

Опрос более 1800 преподавателей в США показал, что в прошлом году 18% из них называли себя активными пользователями инструментов ИИ. В повторном опросе уже в этом году процент вырос почти вдвое.

Профессор Университета Содружества Вирджинии по бизнесу Шингирай Кристофер Кварамба рассказал, что благодаря ChatGPT планы уроки, на которые раньше он тратил целые дни, готовятся всего за часы. Он привел пример, что использует ИИ для создания наборов данных для вымышленных сетевых магазинов, которые затем в упражнениях используют студенты.

"Я считаю это эпохой калькулятора на стероидах", — подчеркнул Кварамба.

Напомним, китайская компания Baidu подала заявку на патент на технологию ИИ, предназначенную для перевода "животного языка" на человеческий. Искусственный интеллект будет анализировать голос, язык тела и поведение животных, а также определять их эмоции.

Супруги прожили в браке 12 лет и имели двоих детей, когда решили развлечься с ChatGPT. ИИ попросили сделать предсказание для мужа и жены, прислав фото кофейной гущи в своих чашках. Однако результат оказался неожиданным, и женщина подала на развод.